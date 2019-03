Vugts en Schaap naderen Hadouir bij de BD Zilveren Schoen

Zilveren SchoenJoeri Vugts maakte alweer een hattrick voor Nemelaer en is koploper Younes Hadouir tot op 1,5 punt genaderd bij de BD Zilveren Schoen. Ook Frenk Schaap van Nivo Sparta is ingelopen op de koploper van CHC door tweemaal te scoren.

Hadouir speelde zondag maar 65 minuten, want toen werd het duel met HHC’09 gestaakt. Desondanks kwam de topscorer van de vierde klasse D tot twee doelpunten. Vugts maakte een hattrick bij Alverna in de eerste klasse C en bezorgde daarmee Nemelaer de 3-4 winst. D groen-gelen staan daardoor op de derde plaats in de eerste klasse C. Frenk Schaap en Willem Looijen kwamen zaterdag allebei twee keer tot scoren bij de 5-3 winst van de club uit Zaltbommel tegen Tricht. Looijen staat daardoor zesde.

Kuipers

Daartussen staan Merlijn-student Daniël Kuipers en Jaouad Chraou van Real Lunet. Kuipers maakte in de topper met ONI in de vierde klasse C zaterdag twee doelpunten, waardoor zijn wedstrijd in 2-2 eindigde. Chraou kwam niet tot scoren tegen Emplina, maar desondanks won Real Lunet met 1-2 in de laatste minuut.

Tony de Groot scoorde evenals OSS’20 niet in de topper met OFC (0-0) in de derde divisie zondag. De Ossenaar zakt daar naar plek 9. Plek 7 wordt gedeeld door Be-Ready-topschutter Robin van den Noort - die niet scoorde - en Jasper Gouda Quint van Brakel. Gouda Quint wist zaterdag eenmaal het net te vinden in de 4-0 zege op Lekvogels in de vierde klasse D.

Van der Heijden

Op plek tien staan Willem-Paul van der Heijden (WNC), Thijs van Sleeuwen (Venhorst), Ahmed el Azzouti (Kozakken Boys), Donny van Herpen (Berghem Sport) en Rick Polman. Zij kwamen allemaal niet tot scoren dit weekend. Van der Heijden is de snelste steiger van het nieuwe jaar. De broer van Jan-Arie van der Heijden ging van plek 20 naar de top tien.

De volledige top tien (punten-goals)

1. Younes Hadouir (CHC) 33-33 +2

2. Joeri Vugts (Nemelaer) 31,5-21 +3

3. Frenk Schaap (Nivo Sparta) 30-20 +2

4. Daniel Kuipers (Merlijn) 28-28 +2

5. Jaouad Chraou (Real Lunet) 25,5-17

6. Willem Looijen (Nivo Sparta) 24-16 +2

7. Jasper Gouda Quint (Brakel) 23-23 +1

Robin van den Noort (Be-Ready) 23-23

9. Tony de Groot (OSS’20) 22,5-15

10. Willem Paul van der Heijden (WNC) 13-19,5

Thijs van Sleeuwen (Venhorst) 19,5-13

Ahmed el Azzouti (Kozakken Boys) 19,5-13

Rick Polman (Blauw Geel’38) 19,5-13

Donny van Herpen (Berghem Sport) 19,5-13