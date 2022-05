Vugts maakt er drie voor Nemelaer en bezorgt Erp derde nederlaag op rij

Vijfde klasse C EDN'56 heeft nog kater van kampioens­feest en verliest: ‘De meeste van mijn spelers waren pas om zes uur 's ochtends thuis’

Het was een feest waar je u tegen zegt in Haghorst afgelopen donderdag. Het was dan ook een historisch kampioensfeest voor EDN'56, want het was voor het eerst in vijftig jaar dat de club kampioen werd. Dat is goed gevierd en dat was vanmiddag te merken. De druk is eraf en de ploeg van Frans Tekath kon de teugels even laten vieren.

15 mei