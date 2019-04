Vugts na Hadouir-hegemonie van 4 maanden nieuwe koploper Zilveren Schoen

Zilveren SchoenYounes Hadouir is na vier maanden geen koploper meer in het topscorersklassement van het Brabants Dagblad. De CHC-spits werd op 2 december de nieuwe koploper van het klassement en hield die positie meer dan vier maanden vast.

Nemelaer-topschutter Joeri Vugts is er door een enorme scoringsdrift in de laatste weken erin geslaagd om de koppositie te pakken. Vugts scoorde de afgelopen 2 wedstrijden 5 keer en heeft daardoor een voorsprong van 3 punten op Hadouir. Hadouir maakte afgelopen wedstrijd ‘slechts’ 1 doelpunt. Normaal gesproken is dat prima, maar Hadouir heeft een gemiddelde van bijna 2 doelpunten per wedstrijd.

Schaap

Frenk Schaap maakte 1 doelpunt tegen Wilhelmina’26 en daardoor won zijn Nivo Sparta zaterdag met 2-3 in de tweede klasse F. Met die treffer verstevigde ook zijn plaats op het podium. Schaap staat derde op 4 punten van Hadouir en 5 punten voorsprong op Merlijn-spits Daniël Kuipers, die de afgelopen weken al niet heeft gescoord.

Op nummer 5 staan 3 topschutters: Jaoud Chraou (Real Lunet), Tony de Groot (OSS’20) en Robin van den Noort (Be-Ready). De Groot maakte 1 doelpunt in de topper met ADO’20, waardoor zijn ploeg OSS’20 met 2-0 won. Van den Noort maakte 2 doelpunten voor de koploper van de vierde klasse C en is op de weg terug. 4 goals werden hem ontnomen omdat SC Hoge Vucht uit de competitie is gezet. Anders had de Oosterhouter vierde gestaan.

Opmars Van Rijswijk

Jasper Gouda Quint staat na zaterdag op 26 doelpunten en bivakkeert op plek 8 in het klassement. Op plek 9 staan Joerie van Rijswijk van Hilvaria en Donny van Herpen van Berghem Sport. Met name de toptienplek van Van Rijswijk is indrukwekkend te noemen. De Hilvaria-spits, die voor het eerst op het niveau van de tweede klasse speelt, begon 2019 nog op de 43ste plek.

Volledige top tien (punten-goals)

1. Joeri Vugts (Nemelaer) 42-28 +3

2. Younes Hadouir (CHC) 39-39 +1

3. Frenk Schaap (Nivo Sparta) 33-22 +1

4. Daniël Kuipers (Merlijn) 28-28

5. Jaouad Chraou (Real Lunet) 27-18

5. Tony de Groot (OSS'20) 27-18 +1

5. Robin van den Noort (Be-Ready) 27-27 +2

8. Jasper Gouda Quint (Brakel) 26-26 +1

9. Joerie van Rijswijk (Hilvaria) 25,5-16 +3

9. Donny van Herpen (Berghem Sport 25,5-16 +1