Vuurwerk bij derby tussen Almkerk en GRC 14

Tijdens het duel tussen Almkerk en GRC 14 was er niet alleen vuurwerk op het veld, ook ernaast lieten supporters van beide kanten zich goed horen. WNC won daarnaast van Zuidvogels en Sparta Nivo was tevreden met een punt.

Almkerk - GRC 14 1-2 (0-1). 4. Wilco van Rossem 0-1, 50. Van Rossem 0-2, 60. Quinton Eugenic 1-2.

,,Winnen in een derby is dubbel zo leuk”, stelde GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,Heel belangrijk voor de club dat we zo goed zijn begonnen. We weten als we een goede dag hebben dat we kunnen winnen en dat was vandaag. We hadden alleen de 1-3 moeten maken.”

Almkerk-trainer Ad van Seeters was teleurgesteld. ,,De gelukkigste heeft gewonnen. We waren in paniek door die snelle tegengoal. Na rust toonden we wel veerkracht. Ik vind dat we een puntje hadden verdiend.”

De derby werd door de supporters van weerszijden geopend met veel vuurwerk. Wilco van Rossem was aan GRC-zijde de grote man. De oudste speler van het veld - hij is bijna 38 - stal de show door tweemaal te scoren.

WNC - Zuidvogels 4-0 (3-0). 14. Nehemia Sanaky 1-0, 24. Kay van den Bogaard 2-0, 45. Kay van den Bogaard 3-0, 69. Gideon Emanuels 4-0.

,,We hebben voor rust heel veel druk gezet. Ook geen enkele kans weggegeven. Dat kostte allemaal wel vele energie en dat konden we natuurlijk na rust niet staande houden. Een prachtige overwinning”, prees WNC-trainer Cor Prein zijn manschappen. ,,Als het 5-of 6-0 was geworden was het niet geflatteerd geweest.”

Vooraf was Zuidvogels door Cor Prein nog als een van de favorieten voor de titel bestempeld. ,,Dat klopt maar eigenlijke weten nog niet zo zeer de verhoudingen. We wachten maar rustig af.”

Montfoort SV ‘19 - Nivo Sparta 2-2 (1-1). 1. 1-0, 5. Jordy Ruijsch 1-1, 85. Appie Tan 1-2, 90 +3. Daan van der Poll 2-2.

Nivo Sparta-trainer Niels Blom was tevreden met het puntje. ,,We hebben het goed gedaan. Het waren wel twee rare tegengoals. Bij de eerste zou de bal over de lijn zijn geweest terwijl dat niet zo was. En bij de gelijkmaker in de laatste minuut werd er ten onrechte een corner aan de thuisclub gegeven waaruit bij een scrimmage werd gescoord.”