VV Dongen verwelkomt zes nieuwelingen, onder wie een Egyptische student

De kanaries eindigden de stopgezette competitie als nummer 15 van de zondag derde disvisie. Sindsdien is Dongen, met Erbas aan het roer, altijd blijven trainen. „Om de groep bij elkaar te houden, maar ook om lekker bezig te zijn. Dan moet je denken aan uitdagende, maar toch leuke oefenvormpjes. Het was soms best een gepuzzel om met de verschillende aantallen te werken. De ontwikkeling van mijn creativiteit als trainer heeft het wel veel goed gedaan.”