Walhalla voor amateurvoetballers met drie wedstrijden in een week, maar blessuregolf ligt op de loer

Spelers van de Nederlandse topclubs hoor je al klagen over het drukke speelschema. Maar wat als je geen profvoetballer bent? Je hebt een drukke baan én speelt door de inhaalduels nu drie wedstrijden per week. Het blessuregevaar voor een niet-topsporter is groot. ,,Ik merk bij ons in het team dat we meer last hebben van blessures, en het einde lijkt nog niet in zicht”, zegt Bryan Hellemons, speler van Rood Wit uit Sint Willebrord.