Waspik heeft het lastig tegen keeper van het derde, maar wint alsnog

De keeper van het derde van VCW, Gerben Dudok, groeide uit tot man van de wedstrijd. Uiteindelijk moest hij alleen een doelpunt van Lesley Verschuren toelaten.

VCW – Waspik 0-1 (0-0) 54. Lesley Verschuren 0-1.

Bij de ploeg uit Wagenberg ontbrak de eerste doelman: hij was geblesseerd. Ook zijn stand-in kon niet tussen de palen. Weliswaar had hij een wedstrijd gekeept met het tweede, maar ’s middags zou hij met vakantie gaan. Dus moest VCW noodgedwongen Gerben Dudok van het derde opstellen. Binnen twee minuten was hij al geklopt, maar werd de treffer van Guido van den Hoven wegens buitenspel afgekeurd. Daarna ontpopte Dudok zich tot man van de wedstrijd. Met prachtige reddingen hield hij VCW op de been.

Maar na rust, toen Lesley Verschuren in het strafschopgebied werd neergelegd, moest hij passen op de prima getrapte genomen pingel van Verschuren zelf – al zat hij dicht bij de bal. ,,We hebben verdiend gewonnen”, vond aanvaller Coen Roksnoer, ,,al speelden we een matige wedstrijd.” Dat was wat al te kritisch: Waspik deed het niet onaardig, was technisch veel beter dan de thuisclub.

Dussense Boys – PCP 2-2 (1-1) 40. Jordy van Oudenrijn 1-0, 43. 1-1, 53. 1-2, 65. André Segeren 2-2.

Twee vrienden van Eric van Genderen wilden weleens meemaken wat Eric van Genderen uitspookt met vierdeklasser Dussense Boys. ,,Ze hebben er geen spijt van gekregen”, zei de trainer, ,,want beide teams hebben er een heerlijke wedstrijd van gemaakt. Er zat echt vanalles in.” Het mooiste liet André Segeren zien, een doelpunt waar een schaar aan vooraf ging. ,,Heeft André van mij geleerd.”

Terheijden – Berkdijk 0-0. Rode kaart: Mitchell Hesselberth van Berkdijk (twee keer geel).

Berkdijk wilde niet verliezen bij de nummer laatst, anders zou de rode lantaarn in Kaatsheuvel terechtkomen. Dus werd het accent op de verdediging gelegd. ,,Dat ging prima”, vond trainer Toon Stokkermans. ,,Naarmate de wedstrijd vorderde durfden we meer. Dat leverde toch nog een paar aardige kansen op. Daryll-Lee Maasland had ons nog de overwinning kunnen bezorgen, maar schoot met zijn verkeerde linker de bal hoog over het doel.”

WDS’19 – RWB 2-4 (1-3) 33. Serhan Eyupoglu 0-1, 37. 1-1, 41. Bram van Iersel 1-2, 45. Dennis Timmermans 1-3, 75. 2-3, 90. Vedad Hadzic 2-4.