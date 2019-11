Waspik-speler krijgt rood voor bijdehante vraag aan scheidsrechter

Waspik – Dussense Boys 1-2 (0-1) 42. André Segeren 0-1, 70. Joeri van Heel 0-2, 82. Niek de Hond 1-2. Rood: 20e minuut voor Guido van den Hoven van Waspik.

Het liep in de eerste twintig minuten voor geen meter bij de thuisclub. Guido van den Hoven vond kennelijk dat ook de arbiter er debet aan was. Ben je soms met het pontje vanuit Dussen naar Waspik gekomen, vroeg hij de leidsman. Het antwoord was ondubbelzinnig: de aanvaller kon vertrekken. Dussense Boys, dat voor die het wegzenden al twee keer de lat had geraakt, profiteerde dankbaar van het overtal. Voor trainer Eric van Genderen was het een prachtig verjaardagscadeau: gisteren tikte hij het 52e levensjaar aan. “Bij een overwinning zou ik zestig euro in de pot lappen. Ik heb het met liefde en plezier gedaan.”

Zijn collega Eugène van der Heijden baalde: er was een eind gekomen aan een mooie reeks. Bovendien loopt koploper RWB verder uit. ,,Ik heb met de wedstrijdbespreking vanalles op het bord gezet. Ik heb er niks van teruggezien. Of het woord onderschatting er ook bij stond? Ja.”

PCP – Berkdijk 2-0.

PCP is zeker geen hoogvlieger, dus de kans op een resultaat leek aanwezig voor de ploeg uit Kaatsheuvel. Broodnodig bovendien, want de mannen van trainer Toon Stokkermans bivakkeren op de laatste plaats. Dan moet je wel scoren, en dat lukt de rood-zwarten dit seizoen niet: pas twee keer de netten laten bollen. Dat moet veranderen, anders is degradatie alleen met een wonder af te wenden.

RWB – Right’Oh 4-0 (4-0) 4. Alex Huijps 1-0, 9. Kevin Remie 2-0. 15. Alex Huijps 3-0, 38. Alex Huijps 4-0.

Binnen een kwartier kon trainer Larry van Ommen al gerieflijk achterover leunen in de dug-out. “Alles wat we aanraakten, veranderde in goud”, zag de oefenmeester. “Bovendien speelden we in de eerste helft een uitstekende wedstrijd.” Alex Huijps had het met drie treffers op zijn heupen. “Hij is heel goed bezig, heeft al acht assissts op zijn naam en stuk of elf doelpunten.” Alleen op de eerste competitiedag morsten de Tricolores punten. Een regelrechte kampioenskandidaat dus? Die woorden krijgt Van Ommen niet over de lippen. “Maar dat mee gaan doen, is zeker.” Aardige bijkomstigheid: achtervolgers Waspik en SAB gingen onderuit.

Blauw Wit’81 – RFC 3-1 (0-0). 70. Bas Jansen 1-0, 80. Frank van Beek 2-1, 86. Remco Boerema 3-1.