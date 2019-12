Waspik-spelers vallen bij bosjes neer: keeper en veldspeler wachten samen op ambulance

Zondag 4CBinnen een paar seconden was Waspik zondagmiddag twee spelers kwijt tegen RFC. Doelman Mark van Gorp brak zijn vinger. Enkele tellen later was het Jes Zijlmans die zijn sleutelbeen brak. De twee konden samen wachten op de gealarmeerde ambulance.

RFC – Waspik 2-5 (0-2) 11. Coen Roksnoer 0-1, 23. Coen Roksnoer 0-2, 52. Mickey Hoogmoed 1-2, 68. Lesley Verschuren 1-3, 74. Luuk Molenschot 1-4, 79. Lesley Verschuren (pen.) 1-5, 86. Ronald van Gils 2-5.

Nog geen minuut nadat Coen Roksnoer Waspik met zijn tweede treffer op een 0-2 voorsprong had gezet ging het mis voor Waspik. Na een duel brak doelman Mark van Gorp zijn vinger. ,,Nog geen vijf tellen later viel Jes Zijlmans heel ongelukkig en brak zijn sleutelbeen”, zag trainer Waspik-trainer Eugène van der Heijden. ,,Dat was heel bizar.” Ambulance opgeroepen, een halfuur later werd de wedstrijd hervat. ,,Ik was heel benieuwd hoe ze er mentaal mee om zouden gaan. Dat deden ze op een geweldige manier, alsof ze uit die ellende nog krediet peurden.”

DIA – Berkdijk 3-0 (2-0) 10. 1-0, 18. 2-0, 75. 3-0. Rood: 25e minuut Roy Rombouts (twee keer geel).

Bij de eerste twee treffers van DIA ging de verdediging niet vrijuit. Tel daar de twee gele kaarten die Roy Rombouts al snel had verzameld, dat maakte het er niet gezelliger op in de rust. ,,Er werden behoorlijk wat verwijten gemaakt”, zegt trainer Toon Stokkermans. ,,Daarna hebben we onze rug behoorlijk gerecht. En dat met een team, waarin noodgedwongen vier A-junioren mee moesten doen. Die hebben het aardig gedaan.” Berkdijk staat er met slechts drie punten beroerd voor. ,,In de winterstop steken we de koppen bij elkaar om te bekijken hoe het tij te keren.”

Dussense Boys – VCW 5-1 (2-1) 2. Harry Sassen 1-0, 16. Harry Sassen 2-0, 63. Robbie Kerremans 2-1, 64. Harry Sassen 3-1, 78. Mart Mook 4-1, 84. Harry Sassen 5-1.

Bij Dussense Boys zijn ze in hun sas met Harry Sassen. De aanvaller is aan een heel sterk seizoen bezig, scoorde tegen de ploeg uit Wagenberg maar liefst vier keer. ,,Hij is snel, beweeglijk en Harry heeft een neusje voor de goal”, somt trainer Eric van Genderen de kwaliteiten van zijn aanvaller op. Door de zege staat Dussense Boys op een tweede plaats in de tweede periode. ,,Mooi, we hebben iets om naar uit te kijken.”

RWB – Blauw Wit’81 0-0.

Het was voor de eerste keer dit seizoen dat de Tricolores het niet voor elkaar kregen om te scoren. ,,Het wilde gewoonweg niet lukken”, zag RWB-trainer Larry van Ommen. ,,We hebben tachtig procent de bal gehad, ook kansen gekregen. Maar het was zo’n zondagmiddag dat het gewoonweg niet ging.” Maar ook: ,,De nul gehouden, ongeslagen gebleven. Mooi pluspuntje.”