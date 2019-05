Wat staat er op het spel in de laatste twee duels? Vrouwen ’t Zand, Nooit Gedacht, Prinses Irene en Nijnsel moeten aan de bak

Topklasse

Sc ’t Zand gaat vrijwel zeker de nacompetitie in voor lijfsbehoud voor de topklasse. De Tilburgers staan met nog twee wedstrijden vijf punten van een veilige plaats. Het gat met directe degradatie is ook vijf punten, dus nacompetitie zal het worden. Daarin spelen acht ploegen voor een plek in de topklasse.

Hoofdklasse B

De hoofdklasse B in het vrouwenvoetbal is er ook een om in de gaten te houden. Eldenia is al kampioen, Buitenveldert 2 is gedegradeerd en Rigtersbleek is zeker van nacompetitie om degradatie. Tot zover niks spannends. De spanning zit hem in plek tien, de laatste nacompetitieplek voor lijfsbehoud. De nummers zes (Trekvogels), zeven (Bavel), acht (Nooit Gedacht), negen (DSE) en elf (Prinses Irene) staan op vier punten van elkaar.

Prinses Irene staat er het slechts voor. De vrouwen uit Nistelrode staan onder de streep en dat komt door het doelsaldo, want die is met -8 net iets minder dan die van DSE met -5. Prinses Irene speelt nog de derby met Nooit Gedacht en tegen Someren. Nooit Gedacht komt nog in actie tegen Fortuna’54.

Eerste klasse D