Waterink sloopt JOS persoonlijk met een hattrick en twee assists: ‘Ik kreeg weer eens het oude-OSS'20-gevoel’

Derde divisie zondagZo'n pak slaag zien we niet vaak in de derde divisie. Volgens OSS'20-coach Bertran Kreekels deed zijn ploeg dat een aantal jaar geleden wel vaker. Hij kreeg vandaag het ‘oude-OSS'20-gevoel’ toen hij zijn ploeg zag voetballen. Iets wat hij al een tijdje niet meer had gehad. Tim Waterink was de grote man met drie goals in de eerste helft en in het tweede bedrijf was hij nog eens twee keer de aangever.