WEC kansloos onderuit tegen ELI

Henry van Wanrooy, trainer van WEC: ,,In de eerste helft hebben we aardig meegevoetbald. De jongens bleven ook na de rust gaan, maar ELI was simpelweg beter, We raken niet in paniek van deze nederlaag.”

Boskant Boskant-trainer Peter van der Heijden: ,,We hebben terecht verloren. Avestyn was beter. We misten de kans op 0-1 en we kwamen daarna ongelukkig achter. Daarna creëerden we te weinig helaas om aanspraak te maken op een of meerdere punten.”