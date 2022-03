WEC-trainer voelde overwinning al aankomen en kwam met de fiets: ‘Alleen als we een wedstrijd hebben gewonnen drink ik Bacardi cola’

Vierde klasse FVeel Bacardi Cola had Henry van Wanrooij nog niet gedronken dit seizoen, want zijn ploeg won pas twee keer dit seizoen. Vandaag nam hij het zekere voor het onzekere en kwam hij met de fiets naar de club en dat bleek niet voor niets. Zijn ploeg won uit bij Pusphaira en dus stond er op de club weer een zogehete 'baco’ voor hem klaar.

Pusphaira - WEC 1-3 (1-1). 15. Van den Tillaart 0-1, 35. 1-1, 70. Verhoeven 1-2, 85. Van der Heijden 1-3.

,,We begonnen de wedstrijd goed, maar langzaam zakte het niveau. Qua kansenverhouding hebben we verdiend gewonnen, ook floot de scheids enorm goed. Eindelijk winnen we vandaag weer. Alleen als we een wedstrijd hebben gewonnen drink ik Bacardi cola, dus vandaag ben ik met de fiets”, vertelde WEC-trainer Henry van Wanrooij.

Boskant - Avesteyn 0-3 (0-0). 55. Heerkens 0-1, 63. Van Vugt 0-2, 77. Vissers (pen.) 0-3. Rood: 76. Van der Heijden (Boskant), twee keer geel.

,,De eerste helft ging gelijk op. Na rust deed in wat aanpassingen en al snel kwamen we op voorsprong. Vanaf dat moment zijn we de bovenliggende partij en domineren we de wedstrijd. De 0-3 viel uit een penalty, waardoor Van der Heijden zijn tweede gele kaart kreeg. Het was wel een overtreding, ik weet alleen niet of hij binnen of buiten de zestien werd gemaakt”, beschreef Avesteyn-trainer Hugo van de Sande.

Peter van der Heijden, trainer van Boskant, dacht heel anders over dit moment. ,,Het was een compleet onterechte penalty. Na de wedstrijd had ik het met de scheidsrechter erover en hij vertelde dat hij misschien wel een verkeerde beslissing had gemaakt. Verder was er in de eerste helft veel beleving, en werden we in de tweede helft overklast. Avesteyn heeft terecht gewonnen.”

ELI - VOW 2-1 (0-1). 23. Klein Breteler 0-1, 68. 1-1, 81. 2-1.

,,We zaten in onze krachten niet goed. Het ging niet slecht maar ze schieten een bal in de verre hoek en een corner vloog erin”, aldus VOW-trainer Patrick Cissen.