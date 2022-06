WEC wint alweer en kan indrukwekkende eindsprint net niet belonen met periodetitel

Tweede klasse E WSC kijkt met goed gevoel terug op tweede seizoens­helft: 28 van de 32 punten na de winterstop gepakt

Het leek wel alsof de hele selectie van WSC in de winter langs een wonder dokter was geweest. In de eerste seizoenshelft pakte de ploeg van Peter Verzijl maar vier punten en bungelde ze treurig onderaan. In de tweede seizoenshelft was het een ander verhaal. De Waalwijkers pakte een hop punten en eindigde uiteindelijk als zevende.

