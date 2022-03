Wedstrijd Dussense Boys gestaakt na spreekkoren jonge PCP-supporters

Dussense Boys had tot zondagmiddag in elke competitiewedstrijd nog gescoord. PCP kon het zich nog heel goed herinneren: in Dussen werd het 6-0. “Deze keer kregen we het niet voor elkaar”, zag trainer André Vos. “De clou zat ‘m in de inspeelpass, die was meestal onzuiver. Of we maakten de verkeerde keuzes.” Al met al is het perspectief op de titel verdwenen. “We staan weer op aarde. Nu is het zaak om die focus te houden op plek drie, die is goed voor de nacompetitie.”