Wedstrijd Gilze gestaakt nadat supporters tegenstander bekogelen met bier

Derde klasse BHet was een heetgebakerde middag in Gilze. Nadat Roy Netten de tweede rode kaart kreeg voor TGG werd hij door de supporters van de thuisploeg bekogeld met bier en hardplastic bekers. De scheidrechter twijfelde geen moment en besloot de wedstrijd te staken. Gilze wilde achteraf niet ingaan op de staking.

Gilze – TGG 3-1 (2-1). 10. Stefan de Kock 1-0, 20. Jordi van Alphen 2-0, 30. Marciano Bouleij 2-1, 60. Willem van Eijck. Bijz.: Wedstrijd in minuut 73 gestaakt.

‘’Nadat Roy Netten een tweede rode kaart kreeg voor TGG, gooide Gilze-fans met bier en hardplastic bekers naar hem. Her en der werd er verhaal gehaald, maar de scheids had zijn keuze al gemaakt door de wedstrijd meteen te staken’’ , zei Bas van Zeelst.

De trainer van Gilze, wilde niet ingaan op de staking.

ZIGO – FC Engelen 0-4 (0-2). 4. Yasin Uluman 0-1, 30. Marijn van Rijswijk 0-2, 60. Dylan Domingues 0-3, 86. Quinten Vorstenbosch 0-4.

Spannend was het volgens FC Engelen trainer Anthony Lurling vandaag niet, maar Engelen herpakt zichzelf sterk na de blamage van vorige week. ,,Ik had wat wijzigingen doorgevoerd in de opstelling vandaag, die pakte heel goed uit’’ , aldus Lurling.

Ondanks het verlies tegen kampioenskandidaat FC Engelen was ZIGO-trainer Antal Tooten toch tevreden: ,,In principe zaten we met dezelfde situatie als vorige week. Waar we een week geleden zaten met zeven schorsingen, zaten we vandaag ook met vijf afwezigen. Het is hartstikke normaal dat je dan deze eindstand krijgt,” ook heeft de oefenmeester van ZIGO lovende woorden over voor de ingevallen spelers: ,,Als je twee spelers van het tweede, een oudgediende en twee jongens van de JO17-1 mee laat spelen die allemaal mee kunnen op dit niveau, vind ik dat een groot compliment waard. In het speciaal ben ik trots op jongeling Delano Marcelis die de volle 90 minuten alles heeft gegeven en dat ook nog eens op een volwassen manier.”

BVV – Nieuwkuijk 0-4 (0-1). 45. Brent de Wijs, 0-1 58. Milan van Esch 0-2, 72. Brent de Wijs 0-3, 89. Mitchel Fitters 0-4.

Een maand geleden keek Nieuwkuijk nog met een schuin oog naar beneden. Dat is voorbij. In de laatste vijf duels incluis het duel tegen BVV, pakten de blauw-witten elf punten. Daardoor is er een gat van negen punten geslagen met de vervelende nacompetitie. ,,We hoeven ons nergens meer druk over te maken”, vindt trainer Corné Verhoeven. Dat deed hij nog wel in de rust. ,,In de eerste helft speelden we te mat. Hadden we wel veel de bal, maar richtten er te weinig mee uit. Na rust waren we een stuk scherper, en dat leverde dus een prachtige overwinning op.”

,,Ik wil er liever niet op terugkijken vandaag, er zijn gewoon jongens binnen de ploeg die te makkelijk denken en afmelden. Als we winnen, dan is iedereen erbij, maar verliezen we dan is het opeens niet meer mogelijk’’ , aldus Edwin Verdonk, trainer bij BVV. Volgens Verdonk gaat de technische staf er wel alles aan doen om de jongens klaar te stomen voor de derby en degradatiekraker tegen TGG aanstaande donderdag.

Baardwijk – RWB 1-4 (0-0). 46. Bram van Iersel 0-1, 55. Dennis Timmermans 0-2, 80. Sjors Lombarts 1-2, 85. Owen Kogels 1-3, 87. Alex Huijps 1-4.

Het was de laatste keer dat deze stadsderby in competitieverband werd gespeeld, want volgend seizoen komen de selecties van de Tricolores uit in het zaterdagvoetbal. Vanwege dat speciale karakter ging er volop vuurwerk de lucht in. In figuurlijke zin liet het vuurwerk zich tot de 45e minuut op zich wachten. Toen dwong Tom Sleenhoff RWB-doelman Bjorn van den Besselaar tot een een knappe redding.

Na de hervatting was alles anders. Binnen een minuut sloeg RWB toen, tien minuten later werd het 0-2. Baardwijk drong aan, maar werd pas in het laatste kwartier echt gevaarlijk. Invaller Sjors Lombarts bracht de spanning terug: 1-2. Daarna ramde Besoyen de bal tegen de lat, tien seconden later had Martijn de Brouwer de gelijkmaker op zijn schoen – hij miste. Nog een geen minuut later schoot Owen Kogels met een verdekt schot wel raak: 1-3. Dat Alex Huijps er nog eentje bij prikte, was allleen maar aardig voor een mogelijke pubquiz bij Rood Wit Blauw: wie scoorde het laatste competitiedoelpunt tegen rivaal Baardwijk?

Vlijmense Boys – Waspik 3-1 (1-0). 18. Bjorn van Bijnen 1-0, 53. Bjorn van Bijnen 2-0, 83. Bjorn van Bijnen 3-0, 87. Tijmen Smits 3-1.

Bjorn van Bijnen speelde zijn eerste wedstrijd uit bij Waspik, nam toen één treffer voor zijn rekening: 2-2. In de return deed de spits de blauw-witten heel veel pijn schroefde zijn productie na veertien duels op naar 21 doelpunten. ,,Clubs hebben al naar hem gehengeld”, zegt trainer Erik van Esch. ,,Bjorn begint er niet aan. Hij heeft het bij ons naar zijn zin, houdt van uitgaan. En hij gaat bij Defensie aan de slag. Daar gaat hij zich op focussen.” Uitblinker was volgens Van Esch niet zijn spits. ,,Nick Pijnenburg. Heb ik noodgedwongen twee linies naar achteren moeten halen. We hadden wat problemen in de achterhoede, we wilden de snelheid van Waspik indammen. Nick heeft dat perfect ingevuld.”

Emiel Heefer, trainer van Waspik, baalde van de nederlaag. ,,We hebben goed gespeeld, kansen gecreëerd. Daar hebben we veel te weinig mee gedaan. Als je drie keer alleen voor de doelman verschijnt, dan moet je die trekker een paar keer overhalen.” Vlijmense Boys maakte geen indruk op Heefer. ,,Alleen vuurpijlen naar voren. Maar dat ze toch bovenaan staan, snap ik nog wel met dat aanvalsgeweld dat er in de spits staat.”

Trinitas Oisterwijk – Haarsteeg 2-1 (1-0). 44. Job Viellevoye 1-0, 56. Koen Sleutjes 1-1, 59. Philip Overeen 2-1.

Job Viellevoye is een gevaarlijke klant, hij had voor Trinitas al twintig keer gescoord. Tot vlak voor rust kon hij in bedwang worden gehouden, toen pikte hij toch weer een doelpunt mee. Erna kwam Haarsteeg door een treffer van Koen Sleutjes op gelijke hoogte. Daar kon slechts drie minuten van worden genoten, toen prikte Philip Overeem raak.

Op eigen veld heeft Trinitas met moeite gewonnen van middenmoter Haarsteeg. Na afloop was Pierre van Berkel, trainer van Trinitas, tevreden met hoe zijn ploeg de overwinning over de streep trok: ,,Verdedigend hebben we vandaag echt knap werk geleverd, ondanks dat wij de ploeg waren die het meeste initiatief nam. We hadden moeite met de counters waar Haarsteeg op aasde, maar toen we op voorsprong kwamen in de tweede helft was het wel gedaan. Over het algemeen heb ik alleen maar complimenten over voor mijn ploeg aangezien onze selectie steeds minder breed wordt. Het is fijn dat we de zure nasmaak van vorige week tegen Gudok weg hebben kunnen spoelen en we zijn nu al stiekem bezig met de nacompetitie.”

RKDVC – TSV Gudok afgelast. In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee spelers van RKDVC omgekomen bij een verkeersongeluk.

Derde klasse B West II

Slikkerveer - Be-Ready 3-2 (3-0). 4. 1-0, 9. (pen) 2-0, 13. 3-0, 48. Safi Esmati 3-1, 80. Bart Dirven 3-2.

Na dertien minuten moest trainer Eugène van der Heijden een paar keer slikken: ‘zijn’ Be-Ready keek tegen een 3-0 achterstand aan. Beetje cijferend lag er een nederlaag van monsterlijke proporties in het verschiet. Maar zover kwam het dus niet. In het laatste kwartier voor rust kwamen de gasten meer in het spel voor, erna maakten Safi Esmati en Bart Dirven er weer een wedstrijd van. ,,En we kregen zelfs nog een enorme kans om er een gelijkspel uit te slepen.” Be-Ready kun je gelijkschakelen met beurskoersen: er is geen peil op te trekken. ,,Je wordt er moe van. In fasen geven we totaal niet thuis, dan spelen we weer heel goed.”