Wedstrijd Maliskamp gestaakt en uitgespeeld zonder publiek: ‘De pleuris brak uit’

De laatste twintig minuten van de wedstrijd werden gespeeld zonder publiek. De scheidsrechter voelde zich zo onveilig en daarom wilde hij alleen verder spelen als het publiek naar de kantine ging of helemaal van het sportpark verdween. ,,Ik vond dit heel apart. Ik maak dit seizoen bizarre situaties mee. Dit was ook een heel apart besluit. De scheidsrechter legde het spel stil en wilde niemand meer langs de kant hebben. Daarna is zijn verzoek ingewilligd en is iedereen naar de kantine vertrokken. Hij wilde geen supporter meer zien. Niemand mocht op de tribune zitten, langs het veld staan en ook niet eens op het terras komen. Daarna hebben we de wedstrijd zonder ook maar één toeschouwer hervat”, zei een verbijsterde Van den Berg