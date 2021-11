Wedstrijd Sc ‘t Zand gestaakt na beenbreuk: ‘Nog nooit zoiets gezien, onmenselijk om door te spelen’

De wedstrijd werd in de 65ste minuut gestaakt, nadat Robin de Man zijn been brak. ,,Ik heb nog nooit zoiets gezien, het zag er vreselijk uit. De jongens en ik waren er echt stuk van, de emoties zaten hoog en de wedstrijd moest gestaakt worden. Een heel terechte beslissing van de scheidsrechter want het was onmenselijk om deze pot af te maken”, aldus Gabriëls.

,,We hebben hier niet onverdiend verloren, zij waren een erg sterk collectief. Ik heb er negentig minuten naar gekeken en kon geen zwakke plek bespeuren”, zei een nuchtere Dennis Dekkers. De Sarto-coach was tevreden dat zijn ploeg nog iets terug kon doen maar de uiteindelijke uitslag kwam niet als een donderslag bij heldere hemel binnen. ,,We hadden het eerste uur ‘geluk’ dat zij alles behalve secuur waren in het afronden, want hun bravoure en kwaliteit had al eerder tot doelpunten kunnen leiden.”