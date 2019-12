Wedstrijd sc ’t Zand gestaakt na ernstige beenblessure: ‘De ambulance moest erbij komen’

Brabantia - sc ’t Zand is zondagmiddag gestaakt na een ernstige beenblessure bij een speler van de bezoekers. De schrik zat er goed in bij alle betrokkenen. Daarom werd in goed overleg besloten de wedstrijd niet uit te spelen.