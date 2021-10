Wedstrijd tussen BZC’14 en BLC begint een kwartier later door een foutje met de TomTom

3DHet was wellicht een fout van de TomTom of een tactiek van BLC-trainer Danny Otterloo, maar de wedstrijd tegen BZC’14 begon een kwartier later dan verwacht. Mede omdat de trainer ook de shirtjes van zijn spelers in de auto had liggen.

BZC’14 – BLC 2-5 (1-2). 3. Niels Nagtzaam 0-1 13. Koen Boelen 0-2 36. Rick van Lopik 1-2 47. Niels Nagtzaam 1-3 51. Niels Nagtzaam 1-4 80. Niels Nagtzaam 1-5 90+2. Max van Zanten 2-5.

Bijzonderheid: De TomTom van Danny Otterloo en zijn assistent-trainer had ‘m naar Herwijnen gestuurd om zo Brakel te bereiken. “Moesten we op de pont wachten”, zegt de trainer van BLC. “Dus de wedstrijd begon een kwartier later. Kon niet anders, want hij hadden ook de shirtjes in de auto liggen.” Lachend: “Maak er maar van dat we onze tegenstander wilden irriteren.” Dat deed op veld vooral Niels Nagtzaam. Hij scoorde vier bijna identieke doelpunten, aldus Otterloo. “Op de rechterflank naar binnen komen, met links raak krullen. Ja, zoals Robben. Alleen kunnen wij ‘m niet zo goed betalen, Niels moet het met consumptiebonnen doen.”

Vier keer op dezelfde kunnen scoren, dan doe je als verdediger iets niet goed, vindt Lenard Weber, trainer van BZC’14. “Je moet zo’n speler dwingen om naar zijn rechterbeen te gaan. Hoe dan ook: verdiend verloren. Positief is dat de pas zestienjarige Finn van Hezik zijn debuut maakte.”

GDC – GVV’63 0-4 (0-3). 20. Daniel Bouma 0-1 25. Nick Linnenbank 0-2 30. Karim Kaouass 0-3 65. Karim Kaouass 0-4.

Bijzonderheid: Gerrit Molenaar, trainer van GDC, had misschien wel de beste wedstrijd van zijn team gezien. “Zou je niet zeggen met die uitslag. Maar die was dan ook zéér, zéér, zéér geflatteerd. We hadden ook verschrikkelijk veel pech. Ballen op paal en lat, wel een keer of vier. Of van de lijn getrapt.” Maar er valt zijn ploeg ook wat te verwijten. “Een kwartier lang hebben we gedomineerd, daarna geven in tien minuten tijd de wedstrijd volledig uit handen.”

Collega Denny van Geffen, die met een waslijst aan blessures aan dit duel moest beginnen, vond de uitslag ook niet passen bij het wedstrijdbeeld. Hij had zich vooral gestoord aan het torpederen van Daniel Bouma, in de laatste minuut. “Wedstrijd was gespeeld, dus pure frustratie. Zijn enkel ligt in de puinpoeier. Ik mag blij zijn als Daniel over vier weken weer kan spelen. Dat je als aanvoerde zoiets flikt, is schaamteloos.”

ONI – NOAD’32 4-2 (0-2). 25. Julian Vos 0-1 39. Sven Bleijenberg 0-2 71. Tom Kolkert 1-2 80. Erik Rosenbrand 2-2 82. Tom Kolkert 3-2 86. Tom Kolkert 4-2.

Bijzonderheid: Julian Vos ging alleen op de keeper af, bleef rustig: 0-1. Sven Bleijenberg prikte uit een afgeslagen hoekschop nog een treffer erbij: 0-2. Ongekende weelde voor NOAD’32, dat na de hervatting in het defensief werd gedrongen. Tot de 71e minuut hielden de Wijk en Aalburgers stand. “Toen het 1-2 werd, had ik het gevoel dat het mis zou gaan”, zegt Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. “Mentaal, zo is al meer keren gebleken, zijn we niet zo sterk. En dat bleek ook het geval.” En toch had er nog bijna een puntje ingezet. “We raakten de lat, kwamen centimeters tekort voor de gelijkmaker. Een paar seconden later scoorde ONI voor de vierde keer.”

Sparta’30 – TSVV Merlijn 5-0 (2-0). 2. Lennard van Andel 1-0 35. Mike Rutters (pen.) 2-0 60. Anrico Visser 3-0 72. Lennard van Andel 4-0 90. Stijn de Boer 5-0.

Bijzonderheid: Erik Oeben kwaad krijgen, dan moet je het heel bont maken. “Het is mijn spelers gelukt”, zegt de Tilburger, die zijn contract bij Merlijn niet verlengt. “We bakten er maar heel weinig van. In de rust uit mijn slof geschoten, daarna ging het wat beter. Hoe dan ook: het was een offday.”

Je zou denken: collega Peter Burg moet meer dan tevreden zijn. “Over de uitslag zeker”, zegt de Bosschenaar, “maar niet zozeer over het spel. Vorige week (3-3 bij koploper GVV’63 red.) was er veel meer beleving. Dat wil ik graag elke week zien. Voor onszelf moeten de we lat hoger leggen. Niet zomaar denken: als we het dit jaar maar redden, dan is het goed. Omhoog kijken dus. Dat kan, daar hebben we de ploeg voor. Maar dan moet je er wel in geloven.”

Vuren – Haaften 2-3 (1-3) 5. Thijmen Geringa (pen.) 0-1 11. Sam Onink 0-2 37. Thijmen Geringa 0-3 44. Fabian van Horssen 1-3 60. Ryan van Wijk (pen.) 2-3.

Bijzonderheid: Na 37 minuten zat de technische staf van Haaften lekker onderuit gezakt in de dug-out, na een uur voetballen was er van ontspanning geen enkele sprake meer: Vuren had de kloof van drie doelpunten verschil verkleind tot een gaatje: 2-3. “We hebben er keihard voor geknokt om de drie punten over de streep te trekken”, zag trainer Bart Fransen. “Het is gelukt, te danken aan onze doelman. In de laatste seconden had hij nog een fraaie redding in huis.”

SV Capelle – NEO’25 0-7 (0-3). 8. Nicky van Wanrooy 0-1 18. Mitch Soffner 0-2 23. Matthijs van der Lee 0-3 62. Noah van Caem 0-4 77. Peter van Beek 0-5 86. Lars de Bruijn 0-6 87. Lars de Bruijn 0-7. Rood: 16. Lars van Caem (SV Capelle).

Bijzonderheid: SV Capelle was tot voor zaterdagmiddag medekoploper in de derde klasse D, NEO’25 had nog geen punt gesprokkeld. Jasper Verduijn, doelman van de thuisclub, had pas twee tegentreffers geïncasseerd, de Tricolores konden slechts twee doelpunten scoren. Alle seinen stonden vooraf op groen voor Capelle, op rood voor NEO’25. Maar voetbal kan soms heen onvoorspelbaar zijn, zo bleek. Binnen vijf minuten was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Na een blunder van Verduijn pakte Lars van Caem, voormalig speler van NEO’25 rood wegens natrappen. Twee minuten scoorde Matthijs van der Lee: 0-2. Opmerkelijk was dat na rust alle vier de treffers werden gescoord door invallers. Noah van Caem keek na afloop vol ongeloof naar het scorebord. “Dit is onwerkelijk, niet te bevatten. Wat lekker is: ik heb gewonnen van mijn neven, Quinten en Lars.” Quinten van Caem had helemaal geen behoefte aan praatje. Misschien logisch: voor deze afgang waren geen woorden voor.