Wedstrijd tussen Haaften en Capelle begint later door werkzaamheden op de weg

3DDe wedstrijd begon dik een kwartier later, want wegens werkzaamheden aan de A2 en de A27 had SV Capelle besloten om de pont bij Brakel te nemen. De formatie uit Sprang-Capelle kon vervolgens niet met de drie punten terug naar huis.

Haaften – SV Capelle 3-1 (1-1) 15. Quinten van Caem 0-1, 26. Kevin van der Velden 1-1, 60. Kevin van der Velden 2-1, 80. Danny Verwolf 3-1.

Bijzonderheid: De wedstrijd zelf werd gespeeld op vette klei, die ook nog eens door regenval spekglad was geworden. ,,Goed voetbal was niet mogelijk”, aldus Haaften-trainer Bart Fransen. ,,Misschien hadden wij daar nog het meeste profijt van, want we kennen die omstandigheden.” Kevin van der Velden eiste een hoofdrol op. Hij scoorde tweemaal uit een hoekschop. Eerst met het hoofd, daarna met de voet. Haaften staat op een gedeelde tweede plaats. ,,Een heerlijk gevoel.”

Zowel in de voorbereiding als in de competitie had SV Capelle uit standaardsituaties, zoals hoekschoppen, nog geen tegentreffer hoeven incasseren, zegt trainer Edin Curic. ,,Vanmiddag gaat het twee keer mis. Daarmee kantelde de wedstrijd, want we hadden 25 minuten lang de overhand. Speelden goed, dat leverde ook nog eens een prachtig doelpunt op van Quinten van Caem.” In de rust probeerde de Bosnische oefenmeester met omzettingen het tij nog te keren. ,,Het is ons niet gelukt om goede kansen te creëren. Kortom, we hebben verdiend verloren.”

TSVV Merlijn – GDC 3-1 (3-0). 19. Winton Power 1-0, 22. Jan van Ruijven 2-0, 35. Cas Bemelmans 3-0, 70. Justin Youell 3-1.

Bijzonderheid: Winton Power, een aalvlugge vleugelaanvaller, had afgelopen donderdag in het oefenpotje tegen VCB voor de eerste keer in Tilburgse dienst gescoord. Kennelijk heeft hij de smaak te pakken gekregen, want opende de score. Maar er was een hoofdrol voor Jan van Ruijven, vond trainer Erik Oeben, die in de eerste helft een uitstekend acterende ploeg had gezien. ,,Jan was bij alle drie de doelpunten betrokken. Eentje zelf gescoord, twee assists in huis.”

Gerrit Molenaar, trainer van GDC, verweet zijn manschappen dat er vooral aanvallend gedacht werd. “Verdedigen hoort er ook bij. Dat waren we vorige week al vergeten, vanmiddag weer.” Credits waren er ook voor Merlijn. “Met die studenten weet je het nooit. Maar kennelijk waren ze vanmiddag compleet. Ze hebben goed gespeeld, alleen hebben we het die gasten wel heel makkelijk gemaakt.”

ONI – Sparta’30 2-2 (0-1). 23. Derek Groenenberg, 0-1 65. 1-1 68. Mike Rutters (pen.), 1-2 74. 2-2.

Bijzonderheid: Mike Rutters benutte alweer zijn derde strafschop van dit seizoen en zette daarmee de ploeg uit Andel op het pad van een derde zege. Zover kwam het echter niet. ,,Terecht”, vond trainer Peter Burg. “Na rust was ONI veel feller, kreeg na de gelijkmaker nog een paar aardige kansen.” De Bossche oefenmeester had een Sparta’30 met twee gezichten gezien. ,,Het eerste halfuur speelden we een uitstekende wedstrijd. Na rust, toen ONI aandrong, werd het allengs minder. Dat is niet de eerste keer dit seizoen. We zijn nog te grillig. Maar goed, we hebben e weer een puntje erbij.”

BLC – NOAD’32 2-0 (1-0). 32. Sasha Gielis 1-0, 71. Niels Nagtzaam 2-0.

Bijzonderheid: Sasha Gielis had twee jaar geleden voor de laatste keer gescoord, in het tweede elftal. Tegen de Wijk en Aalburgers brak de ‘tien’ het duel open. Niels Nagtzaam, voor wie scoren net zo normaal is als eten en drinken, pikte alweer zijn achtste doelpunt meer. ,,Collectief was het niet best. We kwamen de afspraken niet goed na”, vond trainer Danny Otterloo. ,,Individuele kwaliteiten hebben de doorslag gegeven.”

Voor NOAD’32 was het alweer de vijfde nederlaag in zes wedstrijden. “Aan de inzet ligt het niet”, zegt pr-man Anton de Waal. ,,Ze hebben tot de laatste seconde gestreden voor wat ze waard waren.” De Waal gelooft er heilig in dat het nog goed komt met zijn club. ,,We moeten veel jeugd inpassen. Dat heeft zijn tijd nodig.” Maar ook hij weet: “Dat kunnen we niet blijven herhalen, uiteindelijk moeten er punten worden gepakt.”

GVV’63 – MVV’58 1-1 (1-0). 20. Mathijs Libbers 1-0, 70. Morris van den Brink 1-1.

Bijzonderheid: Bij GVV’63 zit de ziekenboeg aardig vol. Daniel Bouma ligt er lange tijd uit, Dennis van Riel belandde tijdens dit povere potje met een hamstringblessure ook in de lappenmand. Positief: Mathijs Libbers was weer terug en luisterde zijn rentree op met een doelpunt. Het bleek niet genoeg om het energiek spelende MVV’58 van zich af te houden.

NEO’25 - BZC’14 2-1 (2-1). 12. Nick van Wanrooy 1-0, 30. Niels Hamers 2-0, 45. Bert van Dalen 2-1.

Bijzonderheid: Vorige week was het prijsschieten voor NEO’25 bij SV Capelle. Het werd 0-7. Tegen de ploeg uit Brakel had het ook een schuttersfestijn kunnen worden, vond trainer Stefan Brok. ,,In de eerste vier minuten stonden drie keer oog in oog met hun doelman. We bakten er niks van. Misschien wilden we het wel te mooi doen.” Toch nam de thuisclub afstand. Maar vlak voor rust deden de gasten wat terug. ,,In de tweede helft gooide BZC alles op alles, hadden het knap lastig. Maar dat mogen we onszelf verwijten.”

Lenard Weber, trainer van BZC’14, ziet een patroon in de wedstrijden. ,,We hebben moeite om te lezen hoe een tegenstander speelt. Daardoor geven we veel kansen weg. Bij NEO in de eerste vier minuten al drie.” Vlak voor rust scoorde Bert van Dalen, bracht de spanning weer terug. ,,Erna hebben we er alles aan gedaan om een nederlaag te voorkomen, dat is niet gelukt.”