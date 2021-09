Wedstrijden Nulandia gaan dit weekend niet door na plotseling overlijden jeugdtrainer

Alle wedstrijden van voetbalclub Nulandia zijn dit weekend afgelast. Marco Meulendijk, jeugdtrainer bij Nulandia, is zaterdagochtend plotseling overleden. De club is in rouw en heeft besloten om deze dagen uit respect niet te spelen.