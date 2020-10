Week van de livestreams: bij Haarsteeg - RKDVC was het wel heel professioneel

Haarsteeg – RKDVC 3-1 (1-0) 30. Mathieu Schellekens 1-0, 51. Robin van Esch 2-0, 58. Yannick van Zutphen 2-1, 68. Mathieu Schellekens 3-1.

In deze unieke wedstrijd – die werd via een livestream op YouTube door Sound Works op YouTube uitgezonden -probeerden de 22 spelers het publiek een aardige wedstrijd voor te schotelen, maar dat lukte maar zelden: de harde wind speelde te veel parten. Toen vlak na rust Robin van Esch de thuisclub op een 2-0 voorsprong bracht, leek de spanning weg te vloeien. Maar daar dacht Yannick van Zutphen, die op fraaie wijze uit een hoekschop de Haarsteegse doelman Aaron van Engelen klopte, anders over. Van Engelen speelde nog een hoofdrol bij de derde treffer van blauw en wit: met een verre uittrap lanceerde hij Schellekens, die maakte aan de spanning definitief een einde.

Bijzonderheid: De livestream, een idee van het bestuur van Haarsteeg, was heel professioneel opgezet. Een camera stond op het dakterras, twee bij het veld. In de bestuurskamer was de regie in handen van Maurits Dijkmans. Hans le Sage bediende de camera’s. Marco Driesprong, bekend van de pubquizen en het verslaan van de optocht in Knotwilgendam, gaf het commentaar. Na een wat een stroef begin – na de één minuut stilte voor de op 78-jarige leeftijd overleden Harrie van Bladel, die zo’n 25 jaar in het eerste van Haarsteeg heeft gespeeld, was het sportverslaggever Driesprong op televisie nog een kwartier lang niet te horen. Toen dat euvel was verholpen, zag het plaatje dat Sound Works voorschotelde er heel fraai uit. Over het aantal locaties van waaruit gekeken, 266, – huiskamer, minstens één café - waren Le Sage en Dijkmans dik tevreden. ,,We verzorgen veel kerkdiensten. Soms kijken er maar zes mensen naar.”

Nieuwkuijk – RWB 1-4 (0-1) 32. Onur Ulusan 0-1, 53. John van Dommelen (pen.) 1-1, 63. Bram van Iersel 1-2, 78. Alex Huijps 1-3, 81. Mickey van Boxtel (pen.) 1-4.

RWB scoort heel veel, krijgt ook veel treffers tegen. Bij Kuijk bleef dat beperkt tot eentje. ,,Te danken aan onze doelman, Luuk van Beerendonk”, zegt trainer Larry van Ommen, ,,maar hij had ook een engeltje op de lat zitten. Nieuwkuijk raakte een paar keer paal en lat.” Voor de rust hadden de gasten het lastig. ,,Vooral met hun opkomende backs, erna kregen we veel meer vrijheid. Daar hebben we goed van geprofiteerd.”

Corné Verhoeven, trainer van Nieuwkuijk, had na de gelijkmaker verwacht dat zijn ploeg door zou kunnen drukken. ,,De hele wedstrijd hadden we al een overwicht. Dat momentum van die gelijkmaker wilden we benutten. Uiteindelijk liepen we dus in het mes van de counter. Daar heeft RWB patent op.”

RWB kende een heel wisselvallige oefencampagne, maar daar is in de competitie niets van te merken: de promovendus won ook zijn derde wedstrijd.

Be-Ready – Vlijmense Boys 4-4 (2-1) 10. Richard Jansen 1-0, 33. Stef Lammers 1-1, 43. Richard Jansen 2-1, 53. Mardoche Mputu 3-1, 66. Wesley Paijmans 3-2, 73. Ayoub Bakkali 3-3, 82. Peti Lutgens 3-4, 88. Safi Esmati 4-4.

In elke van de drie competitiewedstrijden moest Vlijmense Boys vier tegentreffers incasseren. ,,Dat is veel te veel”, vindt trainer Erik van Esch, ,,maar dat ligt niet alleen aan de verdediging en de keeper, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.”

Marco Verschuren, trainer van Be-Ready, had na dik vijftig minuten niet meer verwacht dat zijn ploeg nog punten in zou leveren. ,,Het stond 3-1, het wachten was op een vierde doelpunt. Kansen te over.” Die vierde treffer viel, via een Vlijmens been redde Safi Esmati nog een punt toen vlak daarvoor Peti Lutgens de Boys naar een 3-4 voorsprong had geschoten. ,,Moet je eigenlijk nog blij zijn ook.” Bij de stand 3-3 stopte Matthew van Dommelen, doelman van de Boys, een strafschop.

Trinitas Oisterwijk – Baardwijk 3-1 (1-0)8. Job Viellevoye 1-0, 50. Bart Rombouts 1-1, 82. Dennis van Berkel 2-1, 90+2. Job Viellevoye 3-1.

Baardwijk begon slap, kreeg dat ook meteen op z’n brood en mocht blij zijn dat het in die beginfase niet tegen nog meer ellende opliep. Daarna marcheerde het wat beter. ,,Toch zijn er in de rust een paar noten gekraakt”, zegt teammanager Jasper Werten, ,,want we kunnen beter. En dat hebben we in de tweede helft ook laten zien. Na de gelijkmaker van Bart Rombouts hadden we het potje eruit moeten halen. Paal en lat dwarsboomden dat. Al met al: weliswaar verloren, trots op het spel na rust.”

Frans van Helvoirt en Ruud van de Heuvel, trainers van Baardwijk, kwamen een oude bekende tegen: Pierre van Berkel, oefenmeester van Trinitas, waarmee ze samen de trainerscursus hebben gevolgd. Werten: “Volgens Pierre hadden we onszelf na rust vergeten te belonen.”

Smaakmaker Job Viellevoye was ook na vorige week weer de grote man voor Trinitas. ,,Hij was weer on fire vandaag”, aldus Trinitas-oefenmeester Pierre van Berkel. ,,Een gelijkspel was gezien de verhoudingen misschien terecht geweest, maar we knijpen in onze handjes dat we vandaag de winst over de streep hebben getrokken.” Met name de vrije trap van Dennis van Berkel kon de Trinitas-coach bekoren. ,,Prachtig doelpunt.”

Gilze – Waspik 1-0 (1-0) 14. Willem van Eijck 1-0.

Voor rust gaf Waspik totaal niet thuis, zag trainer Eugène van der Heijden. ,,Er was geen spirit, maar amper beleving.” Maar een kwartiertje bij elkaar zitten in de kleedkamer kan wonderen verrichten, want in de tweede helft was Waspik heel scherp. ,,We hebben Gilze teruggedrukt, en dat hadden we onszelf moeten belonen met een doelpunt.” Guido van den Hoven was er dicht bij. Hij omspeelde de doelman, maar zag moest vanuit een moeilijke hoek de bal tussen de palen laten belanden. Dat bleek een te lastig verhaal. Luuk Molenschot had in de slotfase de verdiende gelijkmaker aan kunnen tekenen, maar faalde oog in oog met de doelman van Gilze. ,,We hadden een livestream, maar het was een dooie bedoening zonder publiek”, vond Van der Heijden.

,,Een aparte overwinning, want er was gewoon geen publiek en de wind speelde een aardige rol in de wedstrijd”, aldus Gilze-trainer Jeremy Buchly. ,,Wel was het een zwaarbevochten overwinning.” Gilze is nu samen met Waspik de enige in de derde klasse C die tot nu toe de volle mep heeft behaald. ,,Daar moeten we volgende week tegen, dus ik ben benieuwd”, concludeerde Buchly.

Gudok - ZIGO 2-0 (0-0). 49. Jeffrey de Vos 1-0, 89. Jeffrey de Vos 2-0.

,,Onze eerste helft was niet zo goed”, stak Gudok-coach Ronald Boudewijn de hand direct in eigen boezem. ,,We hadden in de eerste helft al twee doelpunten voor moeten staan.” Het was pas na de rust dat doelpuntenmachine Jeffrey de Vos losging. ,,We komen uit een vrije trap op 1-0, en daarna moet je de wedstrijd ‘killen’, maar dat gebeurde niet. Pas in de laatste minuut trokken we hem over de streep.” ZIGO-coach Rob van Belkom was niet tevreden over de uitslag. ,,Op basis van het spel was een remise terecht geweest”, aldus Van Belkom. ,,Na de 1-0 voetbalden we niet meer. Toen we op zoek gingen naar de gelijkmaker, vielen er ruimtes die Gudok benutte.”

