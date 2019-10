Wegen Edin Curic en GDC scheiden na dit seizoen

Curic is tevreden over de sportieve ontwikkeling die Genderen Drongelen Combinatie heeft doorgemaakt. ,,Vorig seizoen was heel erg mooi, haalden we de nacompetitie. Toen zijn veel jonge spelers ingepast, ook is er goed gevoetbald. Wat mij betreft gaan we dit seizoen in stijl afsluiten.”