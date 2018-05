Welke clubs kunnen er dit weekeinde nog kampioen worden?

Een overzicht:

Tweede divisie

Zaterdag 26 mei, 15:30: Kozakken Boys - Katwijk. Het absolute slotakkoord van dit seizoen is te zien op Sportpark De Zwaaier. Lang leek er geen twijfel over welke club de titel zou pakken in de tweede divisie. Katwijk was het hele seizoen de onbetwiste favoriet, liep 15 punten weg van Kozakken Boys, maar de Werkendammers zetten een ongekende inhaalrace in. Zaterdag wacht de climax. Het verschil is nog maar 2 schamele punten. Bij winst kroont Kozakken Boys zich tot de kampioen van het Nederlandse amateurvoetbal.

Tweede klasse F zat.

Over spannende ontknopingen gesproken: in de tweede klasse F van het zaterdagvoetbal kunnen ze er ook wat van. Almkerk leek lang favoriet, verloor dit seizoen geen wedstrijd tot 12 mei, toen er werd verloren op bezoek bij naaste achtervolger Roda Boys/Bommelerwaard. Omdat er zaterdag tegen Drechtstreek gelijk werd gespeeld (1-1), en Roda Boys verloor van Nivo Sparta (3-2), is het verschil tussen beide ploegen slechts 2 punten. Almkerk speelt uit bij nummer 3 Pelikaan in Zwijndrecht en zal de winst zeker niet cadeau krijgen, want ook Pelikaan heeft met slechts 3 punten achterstand op koploper Almkerk - cijfermatig - nog een kans om kampioen te worden. Roda Boys speelt thuis tegen nummer 11 Tricht, dat nergens meer om speelt. Wordt vervolgd.

Derde klasse D (Zuid II)

Ook onmogelijke opgaves horen erbij op slotdagen. Volkel staat voor zo'n haast niet waar te maken scenario. Op dit moment staat de ploeg 4de, met 3 punten achterstand op koploper Sparta'25, 2 punten op nummer 2 Vianen Vooruit en 1 punt op nummer 3 Olympia'18. Als Sparta verliest en Vianen en Olympia winnen niet, dan kan Volkel kampioen worden als het een doelsaldo van 8 doelpunten achterstand weet goed te maken op de koploper uit Beek en Donk. Het blijft amateurvoetbal. Niets is onmogelijk. Maar moeilijk, moeilijk wordt het zeker.

Vierde klasse E

CHC heeft nooit de hoop opgegeven om kampioen te worden, en terecht zou je zeggen nu de laatste speelronde is aangebroken. Het Tielse Theole leek zeker van het kampioenschap in de vierde klasse E, maar liet in de laatste weken toch her en der wat steken vallen. Het Bossche CHC rechtte juist de rug in de slotfase van de competitie. Nog altijd is het gat met de koploper 2 punten, maar als de ploeg uit Tiel thuis steken laat vallen tegen nummer 11 Buren - dat nog vol tegen het ontlopen van de nacompetitie tegen degradatie vecht - is er een kans voor de Bosschenaren. Zelf moet de ploeg van Fatah Hadouir winnen van nummer 12 Beesd, dat met Buren strijdt tegen de nacompetitie, en het liefst met flinke cijfers. Want als Theole gelijkspeelt dan heeft het een iets beter doelsaldo.

Vierde klasse G (Zuid II)

3 clubs strijden er om de titel in de vierde klasse G. Koploper Constantia heeft 51 punten, Ulysses heeft er 50 en nummer drie Juliana Mill heeft er 49. De titel leek lang naar Constantia te gaan, maar omdat de koploper in de voorlaatste speelronde verloor van SES maakt Ulysses nog kans op de titel. Zelf moet de ploeg van Sander Janssen dan wel weten te winnen van de club uit Langenboom en vervolgens hopen dat Constantia weer een foutje maakt. Het zou ontzettend knap zijn van de club uit Megen, aangezien zijn team vorig jaar nog in de vijfde klasse speelde.

Vierde klasse H (Zuid II)

Al het gehele seizoen strijden WEC, Nulandia en FC Schadewijk om de koppositie in de vierde klasse H. Schadewijk zit aan het einde van de rit in een zetel, verzamelde 2 punten meer dan Nulandia en gezien de 9-0 overwinning vorige week tegen FC Uden blaakt de ploeg uit Oss van het zelfvertrouwen. Zondag speelt het team van Giel van Orsouw in Uden tegen FC De Rakt, dat al zeker is van een plek in de nacompetitie om degradatie te voorkomen. Alleen Nulandia kan Schadewijk van de titel houden. De ploeg uit Nuland speelt bij NLC'03 en heeft 2 punten minder. Het doelsaldo van zowel Schadewijk als Nulandia is +47, maar Nulandia heeft een goal meer gescoord en een goal meer tegen gekregen en daarom een íets beter doelsaldo. Mocht Schadewijk gelijkspelen en Nulandia winnen dan is de club van Koen Wissing dus kampioen. Al zal Schadewijk maar een opdracht hebben: winnen.

