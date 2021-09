Well begint goed aan de competitie

In Well kan er feest gevierd worden, want de de equipe van coach Remy Schouwenaar begint goed aan de vierde klasse F. In Kerkwijk kon Willem II een 1-1 ruststand nog ombuigen naar een overwinning.

Well - OSC’45 5-1 (3-1). 1. Thomas van Zeelst 1-0, 5. Jan Lindhout 2-0, 45+1. Jorg Beekwilder 2-1, 45+2. Danny Keijnemans 3-1, 75. Francois Toonen 4-1 (pen.), 81. Jan Lindhout 5-1.

,,Dit is een lekker begin. We zijn er vanaf het begin volle bak ingegaan en dat heeft zich uitbetaald. We domineerden en waren redelijk effectief, al lieten we in de tweede helft wel wat kansen onbenut”, vertelt Well-coach Remy Schouwenaar, die dit seizoen voor het eerst voor de groep staat.

,,Alle goede bedoelingen waren binnen een paar minuten verdampt. We begonnen slecht aan de wedstrijd en keken al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Je herpakt je en komt kort voor rust terug tot 2-1, maar dat konden we niet vasthouden. Na rust hadden we wel meer balbezit, maar we hebben weinig gecreëerd”, zag OSC-coach Jeroen Beekwilder.

Het was de eerste overwinning van Well sinds 14 december 2019. Toen won de ploeg met 4-3 van Unitas.

Kerkwijk - Willem II 1-3 (1-1). 25. Bart de Waal 1-0, 29. Adeshina Adeoye 1-1, 54. Adeshina Adeoye 1-2, 90. Hicham Mokhtari 1-3.

,,We hadden onze dag niet. De spelers hebben hard gewerkt, maar we kwamen tekort tegen Willem II. Zij hebben een paar spelers met veel individuele kwaliteiten”, vond Kerkwijk-leider Marc de Bijl.

Bijzonderheid: Adeshina Adeoye speelde in het verleden lang niet altijd bij Willem II. Dit seizoen lijkt hij zeker van een basisplaats onder de nieuwe trainer, Yavuz Cosar. “Adeshina heeft het in de voorbereiding uitstekend gedaan, in de bekerwedstrijden wel vijf keer gescoord. Vandaag maakt hij het weer waar.” Cosar verwacht veel van Willem II, dat in voorgaande seizoen een marginale rol speelde in de vierde klasse. “De jongens willen kei- en keihard werken. Ik denk dat we daar ver mee kunnen komen.