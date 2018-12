Well hard onderuit bij MVV’58, RKVSC mist speciaal moment en verliest

Zaterdag 4D Een vervelende zaterdagmiddag voor Well en RKVSC: beide ploegen gingen volledig verdiend onderuit.

MVV’58 – Well 5-1 (3-0). 12. 1-0, 28. 2-0, 43. 3-0, 65. 4-0, 80. 5-0, 88. Jan Lindhout 5-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Dat was eigenlijk al voor de wedstrijd”, vertelde Well-trainer Edwin van de Braak. ,,Ik doe het niet graag, beginnen over spelers die ontbreken. Alleen ontbreken mijn eerste vijf aanvoerders en twee doelmannen. Ten opzichte van vorige week ontbraken er weer drie spelers uit de as en dan valt Thomas Wintjes ook nog eens na twee minuten uit. Ik kon wel Max Tangemann zijn debuut laten maken.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,MVV’58 is een angstgegner van ons”, zei Van de Braak. ,,Ik kan me niet herinneren dat ik daar in mijn periode bij Well een goed resultaat heb behaald. De spelers hebben er voor gestreden, maar het zat er vandaag niet in.”

RKVSC – Rhelico 2-4 (1-2). 0-1, 0-2, Guus van Bosbeek 1-2, 1-3, Guus van Bosbeek 2-3, 2-4. Bijz.: Rhelico mist penalty bij een 0-1 stand. Rode kaart: Ferry Kapteijns (RKVSC).

Moment van de wedstrijd: ,,Er was geen speciaal moment”, vond RKVSC-trainer Robert Hooijmans. ,,We hebben verdiend verloren, want Rhelico kreeg meer kansen dan ons.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: RKVSC verloor voor de negende achtereenvolgende keer en gaat als nummer laatst de winterstop in.

Brakel – Groot-Ammers 5-2 (2-1). 12. Ruud Ouweneel 0-1, 36. Sten Pijlman 1-1, 41. Tim van Kollenburg 2-1, 67. Jan-Willem Renes 2-2, 75. Andor van Andel 3-2, 80. Andor van Andel 4-2, 90+2. Andor van Andel 5-2.

Moment van de wedstrijd: De kopbal waarmee Andor van Andel Brakel op een 3-2 voorsprong bracht. ,,Daardoor moesten hun komen en nog meer risico nemen”, liet Brakel-trainer Hans de Jong weten. ,,Wij konden het vervolgens op de counter uitspelen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel won tegen achtervolger Groot-Ammers voor de elfde achtereenvolgende keer en gaat met tien punten voorsprong de winterstop in.

Kerkwijk – ASH 1-2 (0-1). 30. Arjan van der Meijden 0-1, 72. Marijn Hak 0-2, 84. Jorel Helderman 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De 0-2 van Marijn Hak”, meende ASH-trainer Ron Laros. ,,Kerkwijk had tot dat moment geen kans gehad, maar na de 1-2 werd het nog even pompen of verzuipen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij ASH vielen Hans van Kranenburg en Arne Hak uit met een blessure. Goed nieuws was er ook voor de bezoekers. Laros heeft zijn verbintenis met ASH voor een jaar verlengd, de trainer gaat volgend seizoen zijn derde jaar in bij de vereniging uit Hellouw.