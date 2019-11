Well krijgt stevige draai om de oren, Kerkwijk geeft tot drie keer een voorsprong weg

tweede divisie Raily Ignacio bezorgt ex-club Kozakken Boys onprettige middag

17:43 Kozakken Boys trof op sportpark Goed Genoeg in Amsterdam Raily Ignacio. De aanvaller was in het verleden actief voor Kozakken Boys, maar maakt inmiddels zijn doelpunten voor AFC. Dat de 32-jarige nog steeds beschikt over scorend vermogen bewees hij met twee treffers tegen zijn oude ploeg. Dit seizoen staat hij al op twaalf goals in de tweede divisie.