Well maakt einde aan serie nederlagen, Brakel wint ruim

Moment van de wedstrijd: Tien minuten voor tijd kreeg Well een goede kans op de overwinning. Jan Lindhout kreeg een open schietkans, maar hij raakte de keeper. Hij had de bal ook breed kunnen leggen op Danny Keijnemans, die er nog beter voor stond. Desondanks was Well-trainer Manuel Langendoen tevreden met een punt. ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Beide teams kregen kansen om te winnen. Een gelijkspel geeft de verhouding juist weer.”

Moment van de wedstrijd: ,,De 0-1”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,Voor die treffer stonden we met de rug tegen de muur. Het doelpunt gaf ons vleugels. Niet dat we daarna beter waren dan Zuilichem, maar we kregen wel de beste kansen.” Zijn collega van Zuilichem Nabil Bouchlal had een ander moment van de wedstrijd. ,,Na rust moeten we meer risico nemen en gaven we meer ruimte weg. Daardoor kreeg ASH twee kansen en toen hield doelman Gijsbert van Tongerlo ons twee keer uitstekend op de been. We slaagden er daarom in om in de slotfase nog een punt te pakken.”