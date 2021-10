Well speelt een slechte wedstrijd maar redt op het nipt nog een punt

Bijzonderheid: Voor de eerste keer kwam Well in een competitiewedstrijd op achterstand. En het leek er heel lang op dat Well tegen zijn eerste nederlaag op zou lopen. Zover kwam het dus niet. In de extra tijd belandde een inzet op de lat, Danny Keinemans reageerde alert en redde een puntje voor de thuisclub. “Dat is het enige positieve aan deze wedstrijd”, zegt trainer Remy Schouwenaar. “We speelden een slechte pot. Gelukkig hield Rhelico ons in leven toen we in de laatste twintig minuten meer en meer risico namen.”