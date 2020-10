Well-speler in extra tijd met ambulance van het veld

Asperen – Well 2-1 (1-1). 10. Danny Keynemans 0-1, 27. Gerard Breider 1-1, 60. Ruben Boet 2-1. Bijz.: Tareq Ibrahim (Asperen) mist penalty in de 83ste minuut.

,,De wedstrijd eindigde met een smet. Guus-Jan Wintjes raakte na een overtreding in de extra tijd geblesseerd. Hij moest met een ambulance het veld af. Ik weet nog niet hoe het met hem gaat. Jammer dat het zo moet eindigen. Dan zijn de punten niet meer van belang. We hebben prima partij geboden. Al hadden we geluk dat Asperen niet goed bij de les was in de afronding. Nick van Hemert stopte nog een strafschop. Ik ben tevreden over onze manier van spelen en de inzet van de spelers”, liet Well-trainer André van Vugt weten, die zijn ploeg voor het eerst dit seizoen zag scoren.

,,Het is troosteloos om zo te voetballen als je je niet eens kunt of mag omkleden bij de tegenstander. We hebben ons op de club omgekleed en zijn toen naar Asperen gereden. Daar zet je je tas in het tassenrek en begint aan de warming-up. Buiten doe je je schoenen aan. In de rust mochten we wel naar binnen, maar na afloop is het buiten je schoenen wisselen en terug naar huis.”

Leerdam Sport’55 – ASH 3-4 (2-4). 9. Marijn Hak 0-1, 18. Roderick van Duinen 1-1, 19. Danny Bijl 1-2, 29. Bernd Duizer 1-3, 31. Marijn Hak 1-4, 32. Maurice Sporkslede 2-4, 79. Eloys Tapirima 3-4. Rode kaart: 87. Speler (Leerdam Sport’55, twee keer geel).

,,In de eerste helft hebben we prima gespeeld. We creëerden veel kansen en maakten vier doelpunten. Alleen waren er een paar slippertjes, zo ging aan de 1-1 een persoonlijke fout vooraf. Na rust krijgen we drie opgelegde kansen en moeten we het duel eerder op slot gooien. Zij gaan opportunistischer spelen. Zij blijven de ballen erin pompen. We namen geen risico’s meer en speelden het duel goed uit”, zei ASH-trainer Gilberto Smit.

ASH kent met vier overwinningen in evenveel duels een droomstart van het seizoen.

Beesd – Kerkwijk 1-2 (1-1). 20. 1-0, 43. Aart de Jong 1-1 (pen.), 88. Hariz Poric 1-2 (pen.).

,,Wij hadden het beste van het spel en verdienden de overwinning. Onze extra power en creativiteit gaven uiteindelijk de doorslag. We hadden een veldoverwicht en kregen een aantal mogelijkheden. Zo schoot Jur van Haaften de bal nog op de binnenkant van de paal.”

Herovina – Unitas afgelast.

OSC’45 – Lekvogels afgelast.