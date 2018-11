Well-trainer Van de Braak zegt trainersvak na 24 jaar vaarwel

Zilveren Schoen Zilveren Schoen: Van den Noort nieuwe leider, Looijen volgt op half punt

13:53 Robin van den Noort is de nieuwe leider van het BD Zilveren Schoen-klassement. De topscorer van Be-Ready maakte in de vierde klasse C tegen SC Hoge Vucht weer een hattrick en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op 17 doelpunten.