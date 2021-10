Well wil ondanks derde zege met de voeten op de grond blijven

In het thuisduel tegen GVV benut de ploeg van Well zijn kansen en wint het met 3-0. Met de zege op de ploeg uit Geldermalsen is de ploeg van Remy Schouwenaar koploper in de competitie. Toch wil de Well-trainer met beide benen op de grond blijven staan.

Well - GVV 3-0 (1-0). 44. Jalal Boujamaa 1-0, 85. Stefan Wilmink 2-0, 90. Stefan van Osch 3-0.

Well boekte de derde zege. ,,Wij benutten de kansjes”, pakte Well-trainer Remy Schouwenaar het kernachtig samen. Dat zijn team koploper is, maakt hem wel trots. Maar hij weet ook hoe de hazen lopen. ,,Natuurlijk hebben we een aardig team. Achterin zijn we sterk en voorin gaat het ook uitstekend. Met de voeten op de grond zien te blijven en kijken wel waar het schip strandt.”

OSS’20 - Kerkwijk 4-1 (2-0). 15. 1-0, 40. 2-0, 65. 3-0, 82. 4-0, 85. Luuk Oomen 4-1. Rood: 60. Arjo Mans (Kerkwijk).

OSS’20 had wat meer in zijn mars dan de mannen van trainer Nabil Bouchlal. ,,OSS’20 startte goed en pas na een half uur ging het bij ons wat beter”, aldus Kerkwijk-elftalleider Marc de Bijl. Kantelpunt in de wedstrijd was misschien wel de rode kaart die Arjo Mans, die een tegenstander neerhaalde, kreeg.

OSC’45 - FC Drunen 4-1 (2-1). 25. Fouad Arbib 1-0, 35. 1-1, 30. Wassim Kaddouri 2-1 82. Nabil Elouajdi 3-1, 87. Amine El Barkaoui 4-1.

OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder ziet zijn team wekelijks stappen maken. ,,Er zit duidelijk een stijgende lijn in. Dat begon vorige week al tegen OSS’20. Vanmiddag hebben we in dat kader een goede wedstrijd gespeeld.”