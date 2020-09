Were Di haalt uit in inhaalduel met Gloria UC: Sem van Eijck neemt Zilveren Schoen over

,,We hoefden er minder hard voor te werken dan zondag. Na een kwartier stonden we dus al 3-0 voor en dan denk je als trainer ‘ik kan wel gaan zitten.’ Voetballend creëerden zij niet zoveel en wij waren alleen maar bezig met de 4-0 maken, dus toen kregen we de 3-1 op ons dak. In de tweede helft moeten we er wel 6-1 of 7-1 van maken, maar we waren te egoïstisch voor de goal. Dat moet de komende wedstrijden wel anders, want we krijgen nu een serie lastige tegenstanders”, zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.