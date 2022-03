Wet van Murphy slaat toe tegen Almkerk

1CAlmkerk had graag het gaatje met SVL een beetje gedicht. Maar zelfs tegen tien SVL’ers lukte dat niet. Maar opgeven doen ze niet in Almkerk. ,,Schrijf maar op”, zegt trainer Van Seeters, ,,Almkerk gaat zich handhaven.”

Almkerk - SVL 1-1 (0-0). 48. Ali Alkan 0-1, 54. Erwin Verbruggen 1-1. Rood: 26. Mathijs Mocking (SVL).

Almkerk-trainer Ad van Seeters had nooit niet zoveel met de wet van Murphy. ,,Maar nu weet ik dat ie bestaat. Het is echt van toepassing op ons”, keek Van Seeters terug op het cruciale duel met SVL. ,,We hebben er alles weer aan gedaan. Maar geen greintje geluk. Het zit gewoon tegen.”

Ook tegen tien SVL’ers kon Almkerk geen driepunter scoren. ,,Na rust was het vooral eenrichtingsverkeer maar ontbrak het gogme voor de goal.” Van Seeters blijft optimistisch laat hij weten. ,,We hebben nog veertien wedstrijden. Schrijf maar op: Almkerk gaat zich handhaven.”

GRC 14 - Nivo Sparta 1-2 (0-1) 11. Martijn de Wild 0-1,60. Jordi Ruijsch 0-2, 78. Stan van Tilburg 1-2.

,,Een totaal onnodige vrije trap geven we weg waaruit Nivo 0-2 maakt. We hebben er alles aan gedaan om gelijk te komen maar het zat weer eens niet mee”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif. De Kruif hoopt snel op betere tijden want door het verlies kunnen zijn mannen maar geen afstand van de onderste regionen nemen. ,,We hebben nog vier ploegen onder ons. We beseffen met z’n allen dat het beter moet. Er komen gelukkig weer spelers terug van blessures.”

Bij Nivo Sparta is de sfeer uitstekend. De zege op GRC 14 betekende al de zesde dit seizoen. Door het goede optreden heeft Nivo Sparta-trainer zijn doelen aangepast. Niet alleen is handhaving een doel maar Blom denkt stiekem aan het pakken van een periodetitel. ,,Je moet eenmaal doelen stellen. We hebben een goede reeks en waarom zouden we daar niet over mogen spreken”, aldus de Zaltbommelse oefenmeester die zijn contract onlangs verlengde.

Zuidvogels - WNC 4-1 (2-0). 8. Redouan Boussoufi 1-0, 11. Martijn Campbell 2-0, 72. Matthijs van Gessel 2-1, 74. Brian Schimmel 3-1, 78. Boussoufi 4-1. Rood: 84. Imar Kort (Zuidvogels).

De toptwee, Huizen en Zuidvogels, verslaan valt niet mee. WNC probeerde het uit bij Zuidvogels maar moest toch het hoofd buigen. ,,Huizen en Zuidvogels achterhalen moeten we maar uit ons hoofd zetten”, heeft WNC-trainer Cor Prein er zich maar bij neer gelegd na de 4-1 nederlaag. De Waardenburgers moeten zich nu maar inspannen voor een eventuele periode en daarin liggen nog volop kansen. Het duel met Zuidvogels leek al snel beslist toen de thuisclub een 2-0 voorsprong nam. ,,We speelden in de eerste helft vrij rommelig. Na rust ging het beter en kwamen we terug in de wedstrijd via de goal van Matthijs van Gessel”, vervolgde Prein. Even er voor zag Kay van den Bogaard al een inzet van de lijn gehaald. Zuidvogels zette vervolgens snel weer orde op zaken door de 3-1 en 4-1 aan te tekenen.