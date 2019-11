White Boys-coach Theo Lucius grijpt in en wisselt zichzelf in: ‘Toen kwam er rust in het spel’

OVV’67 - The White Boys 2-5 (0-2) 13. Harrie Hesselberth 0-1. 14. Maba Jarbou 0-2, 58. 1-2, 63. Daan van Dinther 1-3, 74. Ronnie Reniers 1-4, 82. Theo van Son 1-5. 84. 2-5.

The White Boys speelde een chaotische eerste helft. Toen OVV vlak voor het uur scoorde, besloot trainer Theo Lucius in te grijpen. ,,Theo stelde zichzelf op”, zag leider Marc Kemmeren. ,,Toen kwam er rust in het spel, tikten we de bal rond. OVV werd van het kastje naar de muur gestuurd.” Met een juweeel van een doelpunt als toegift. Na een fraaie aanval verschalkte Ronnie Reniers de doelman met een lob.

Molenschot – FC Drunen 0-2 (0-1) 12. Appie Kocaaga 0-1; 80. Steven Lisay 0-2. Rood: 88e minuut speler van Molenschot.

Bij FC Drunen staat aardig combinatiespel voorop. Maar in de vijfde klasse wordt vooral de fysieke strijd om de bal beloond. ,,De afgelopen week hebben we daarop getraind”, zegt trainer Ali Albayrak. ,,Vandaag is dat uitstekend toegepast. Op de juiste moment passie en strijd getoond om die bal te willen hebben.”

DVVC – Neerlandia’31 2-2 (2-0) 15. Dylan de Ruijsscher, 25. Remco Kroese.

,,We speelden een goede wedstrijd’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Maar Neerlandia’31 kwam door twee ongelukkige doelpunten gelijk te staan. In het laatste kwartier van de wedstrijd krijgt onze, net in het veld gekomen, linksback in een duel rood, waardoor we onder druk van Neerlandia kwamen te staan.’’

,,We zijn nu acht wedstrijden ongeslagen’’, jubelde Tasci. ,,Wel hebben we vier keer van deze wedstrijden gelijk gespeeld. Drie keer daarvan was onnodig, maar voor het gevoel is het wel goed.’’

SSW – Gloria 0-1 (0-1). 25. Niels Lambregts.

,,De eerste helft speelden we sterk, we herstelden goed van vorige week’’, vertelde Gloria-trainer John Janssens. ,,De tweede helft ging wel gelijk op, alhoewel de 2-0 dichterbij was dan de gelijkmaker. Onze concurrenten hebben ook punten laten liggen, en we blijven in het spoor van White Boys.’’

,,Niels Lambregts, een spits die vroeger ook al voor ons speelde, stond in de basis en maakte bij zijn rentree ook meteen een doelpunt’’, sprak Janssens. ,,Daan Rossi stond in dit duel de eerste helft aan de kant, het is ook niet te verwachten dat een jonge speler een heel seizoen constant blijft scoren. Misschien heeft het wel te maken met alle aandacht die hij kreeg van de krant’’, grapte de Gloria-trainer.

Achtmaal – SVG 9-0 (7-0).