WHV bereidt zich op unieke manier voor op wedstrijd tegen FC Uden, hele ploeg gaat op vakantie maar Mallorca

WHV – FC Uden 2-5 (1-4). 9. Marco van de Pol 0-1, 27. Thijs Lunenburg 1-1, 34. Faruk Polat 1-2, 41. Faruk Polat 1-3, 45. Faruk Polat 1-4, 46. Joshua Klaiber 1-5, 67. 2-5. Bijz. FC Uden miste een penalty.

Trainer Bas van Engelen (WHV) vond dat zijn ploeg weinig gelukkig was. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd en scoorden bijna uit een corner maar uit de counter was het juist Uden dat doel trof. Anders had ik het nog wel eens willen zien. En vlak voor rust geven de wedstrijd weg door drie tegentreffers te incasseren. Positief is dat we na de pauze met jeugd overeind bleven.”

Trainer Roy Vermeij (FC Uden) had zijn ploeg met een missie het veld ingestuurd. ,,Met het oog op een eventuele periodetitel was het belangrijk om zoveel mogelijk te scoren.”

WHV kende een bijzondere voorbereiding want de hele selectie was naar Mallorca geweest.

Odiliapeel – VCA 2-1 (1-1). 17. 0-1, 36. Luuk van der Pol 1-1, 78. Niels van den Brand 2-1. Bijz. 21. Niels van den Brand miste namens Odiliapeel een penalty.

Danny Claassen is blij met deze overwinning in zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van Odiliapeel. ,,We kwamen op achterstand en ook misten we een strafschop maar toch lieten mijn spelers hun kopjes niet hangen. Mijn ploeg is blijven voetballen en zo herpakten we ons goed en wonnen zelfs nog het duel.”

Claassen kijkt, met nog één duel te spelen, tevreden terug op het seizoen. ,,De sfeer binnen de selectie en ook binnen de club is heel goed. Het is mede door Corona een moeilijk jaar geweest maar iedereen, junioren en senioren, hebben zich ingezet voor het eerste elftal.”

Fiducia – Keldonk 2-0 (1-0). 31. 1-0, 90. 2-0.

,,Het was van beide kanten een matige wedstrijd. Omdat wij ons niveau niet haalden, pakte Fiducia verdiend de punten”, aldus trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

Boerdonk – HBV 2-2 (2-0). 32. Jop Vermeulen 1-0, 53. Daan Dortmans 2-0, 65. 2-1, 72. 2-2.

HBV kon op bezoek bij Boerdonk kampioen worden maar trainer Johan Strouken (Boerdonk) zag geen kampioensploeg aan het werk. ,,Wij hebben een voetballend en tactisch een betere ploeg dan HBV.” Door dit gelijkspel is HBV in theorie nog in te halen en kon de champagne dus weer terug mee naar huis.

Strouken kon wel gniffelen dat zijn team het kampioenschap van HBV met een week uitstelde. ,,Bij Boerdonk wordt niemand kampioen. Wij niet maar ook niemand anders.”

Astrantia – VCO 5-1 (3-0). 4. 1-0, 7. 2-0, 10. 3-0, 54. 4-0, 67. Nicky van Hal 4-1, 76. 5-1.

Trainer Mario van Berkom (VCO) weet waarom zijn ploeg verloor. ,,Zij waren veel feller dan wij. Al binnen tien minuten was het 3-0 voor Astrantia en dit zijn we niet meer te boven gekomen.”

Van Berkom baalt van de tweede seizoenshelft. ,,We gingen als nummer vier op de ranglijst de winterstop in maar omdat we na de hervatting zeer moeilijk scoren, zijn we flink weggezakt en dreigt dit seizoen als een nachtkaars uit te gaan.”