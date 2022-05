WHV maakt comeback bijna compleet, maar ziet bal van de lijn gehaald worden

Vijfde klasse EBoerdonk was op dreef vanavond. De ploeg van Johan Strouken stond bij rust al met 0-4 voor bij WHV en leek af te stevenen op een gemakkelijk overwinning. Maar zijn ploeg moest toch nog even aan de bak in de tweede helft. WHV kwam terug tot 2-4 en zag daarna nog een bal van de lijn gehaald worden. Tim van Alphen schoot even later de 2-5 binnen en die klap was te groot voor de thuisploeg.

WHV – Boerdonk 2-6 (0-4). 2. Jordi Neuteboom 0-1, 8. Jordi Neuteboom 0-2, 17. Jop Vermeulen 0-3, 21. Roy Neuteboom 0-4, 52. Yorick van de Rakt 1-4, 61. Bart van der Wielen 2-4, 73. Tim van Alphen 2-5, 90. Tim van Alphen 2-6.

,,Mijn ploeg had een totale off day. Na tien minuten liet ik al twee spelers warmlopen om te wisselen maar ik had ze alle elf wel van het veld kunnen halen. Dit was veruit de slechtste wedstrijd van het seizoen en moeten dit maar snel vergeten”, zag trainer Bas van Engelen van WHV.

,,We hebben goed gespeeld en ik ben blij met deze winst”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Volgens Van Engelen kende zijn ploeg na rust een opleving. ,,Halverwege de eerste helft leek het duel bij 0-4 al beslist maar na rust kwamen we aardig terug tot 2-4. Het is dat Boerdonk nog een bal van de lijn haalde anders had de wedstrijd nog kunnen kantelen.”

VCO – HBV 2-7 (1-5). 15. 0-1, 18. 0-2, 29. Marijn Jansen 1-2, 37. 1-3, 42. 1-4, 45. 1-5, 46. 1-6, 60. Thomas van Lieshout 2-6, 81. 2-7.

,,We begonnen goed aan de wedstrijd en maakten het HBV lastig om te voetballen maar onnodig geven we twee doelpunten weg en ook voor rust lieten we HBV te makkelijk scoren. HBV was een maatje te groot en speelde als een kampioen en het is geen schande om van deze ploeg te verliezen maar de manier waarop is wel jammer”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

Vooral bij corners gaf VCO teveel ruimte weg want maar liefst vijf keer trof HBV doel vanuit een hoekschop.

DWSH’18 – Odiliapeel 6-3 (5-3). 5. 1-0, 11. 2-0, 20. 3-0, 24. Luuk van de Pol 3-1, 26. 4-1, 35. Luuk van de Pol 4-2, 41. 5-2, 44. Mika Rutten 5-3, 61. 6-3.

,,Omdat we elf afwezigen hadden, was het weer een hele puzzel om een elftal op de been te krijgen. Jongens uit de jeugd en uit de lagere teams kwamen ons te hulp en zij hebben, zeker in de tweede helft, laten zien dat zij het niveau aan kunnen. Dat we verloren lag aan het feit dat DWSH meer kwaliteit en snelheid in de ploeg heeft”, aldus trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

Jeugdspeler Mika Rutten scoorde bij zijn debuut namens Odiliapeel.