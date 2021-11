WHV speelt gelijk, Keldonk wint van Odiliapeel

Vijfde klasse EVoor WHV was het een teleurstellende middag. Het speelde gelijk tegen VCA waar het kans had om te winnen. Keldonk won daarentegen door twee doelpunten van Duane Villanueva.

VCA – WHV 1-1 (0-1). 30. Roel Lunenburg 0-1, 81. 1-1.

,,Op basis van de eerste helft hadden we meer verdiend. We kregen legio kansen om verder uit te lopen maar dat lieten we na. Nu krijgen we vlak voor tijd de gelijkmaker te verwerken en dat is jammer want dit hadden drie punten voor ons moeten zijn”, vatte trainer Bas van Engelen van WHV het duel samen.

Van Engelen weet waarom zijn ploeg nog niet lekker draait dit seizoen. ,,Niks ten nadele van de jongens die nu spelen want zij werken heel hard maar we missen momenteel zeven basisspelers. Hierdoor moeten we iedere week blijven knutselen.”

Keldonk – Odiliapeel 3-1 (2-0). 9. Duane Villanueva 1-0, 17. Duane Villanueva 2-0, 62. Mark van Haandel 3-0, 70. Luuk van de Pol 3-1.

,,Odiliapeel begon heel offensief en probeerde ons zo te verrassen. We kwamen ietwat gelukkig op voorsprong en gaven dit niet meer uit handen. Een verdiende overwinning voor mijn ploeg”, zag de trainer van Keldonk Ruud Fleskens.

,,Door twee fouten staan we na een aardig begin al vroeg op een 2-0 achterstand. Daarna was bij ons het vertrouwen weg en werd Keldonk de betere ploeg. Pas in het laatste deel van de wedstrijd knokten we ons terug in de wedstrijd en kregen we zelfs kansen op de 3-2 en dan had ik het nog wel willen zien. Maar al met al is Keldonk de terechte winnaar maar baal ik natuurlijk van de manier waarop”, aldus Danny Claassen (trainer Odiliapeel).

FC Uden – Astrantia 0-3 (0-3). 25. 0-1, 42. 0-2, 43. 0-3.

,,Na een goed begin zakte ons spel in nadat Astrantia scoorde. En het eerste half uur van de tweede helft waren we heer en meester maar vergaten we te scoren. We hebben onszelf tekort gedaan met deze uitslag”, vatte Roy Vermeij het duel samen.

Elsendorp – Boerdonk 4-0 (1-0). 28. 1-0, 53. 2-0, 61. 3-0, 78. 4-0.

,,De instelling van mijn spelers was goed maar we zitten in de hoek waar de klappen vallen. We kregen misschien wel acht 100% kansen maar niet één ging er in. En dan wordt het lastig. We hebben een overwinning nodig en dat kan voor ons een positief omslagpunt zijn”, aldus Johan Strouken die dit weekend voor het eerst dit seizoen op de bank zat bij Boerdonk.

Strouken wil zich nergens achter verschuilen maar baalde van deze ruime nederlaag. ,,Deze uitslag is enorm geflatteerd. Spelen we slecht, dan spelen we slecht en geef ik dat als eerste toe. Maar nu speelden we goed maar scoren we niet. De tweede periode gaat heel anders worden.”

MVC – VCO 1-2 (1-1). 16. Sep Schraven 0-1, 37. 1-1, 58. Roel Huvenaars 1-2.

,,Een gelijk opgaande partij met weinig kansen. Na de rust was MVC iets sterker maar scoorden wij. Daarna speelde MVC alles of niets maar hield onze keeper Laurence Jans hen af van de gelijkmaker”, aldus Mario van Berkom, trainer van VCO.

VCO bivakkeerde jarenlang in de onderste regionen van de vijfde klasse maar won voor de derde keer op rij en klimt naar zesde plaats op de ranglijst.