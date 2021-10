WHV-speler draait eigen penalty goudeerlijk terug: ‘Volgende week speelt hij met tape over zijn mond’

Delen per e-mail

WHV – HBV 4-4 (2-2). 1. 0-1, 14. 0-2, 37. Roel Lunenburg 1-2, 43. Roel Lunenburg 2-2 (pen.), 54. Yorick van de Rakt 3-2, 61. Teun van Mill 4-2, 78. 4-3, 90. 4-4.

In de eerste helft wees de scheidsrechter naar de stip na een charge op Yorick van de Rakt. Van de Rakt gaf direct bij de scheidsrechter aan dat van een overtreding geen sprake was waarna de arbiter met een scheidsrechterbal het duel vervolgde. WHV-trainer Bas Van Engelen kan lachen om deze eerlijkheid, maar had liever gezien dat Van de Rakt zijn mond hield. ,,De volgende wedstrijd speelt Yorick met duct tape op zijn mond.”

,,Het publiek was de grote winnaar maar ik ben er goed ziek van. Vooraf had ik getekend voor een gelijkspel tegen deze kampioenskandidaat maar achteraf hebben we ons tekort gedaan”, aldus van Engelen.

Odiliapeel – VCO 5-1 (3-1). 7. Stan van der Zwaan 0-1, 10. Nard Manders 1-1, 36. Nard Manders 2-1, 42. Nard Manders 3-1, 63. Nard Manders 4-1, 86. Mika Rutten 5-1 (pen.).

,,We begonnen niet goed aan de wedstrijd maar hebben ons als team herpakt”, zag trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

,,Dit resultaat is zeer teleurstellend. Odiliapeel heeft verdiend gewonnen door hard te werken”, beschreef Mario van Berkom het duel.

Met vier doelpunten had Nard Manders uiteraard een groot aandeel in de ruime overwinning van Odiliapeel. Manders had ook nog voor een vijfde treffer kunnen gaan maar gunde de strafschop aan de jonge Mika Rutten.

Elsendorp – FC Uden 3-1 (1-0). 19. 1-0, 58. Marc van den Akker 1-1, 75. 2-1. 79. 3-1.

,,We verloren ongelukkig. Na de 1-1 zetten we Elsendorp onder druk en hing een doelpunt voor ons in de lucht maar was het juist Elsendorp die scoorde”, baalde Peter van den Heuvel, trainer van FC Uden, na afloop.

De gelijkmaker kwam van de voet van assistent-trainer Marc van den Akker die door vele blessures noodgedwongen moest invallen. Trainer Peter van den Heuvel was blij met zijn wissel. ,,Marc is volgens mij veertig jaar en eigenlijk gestopt met voetballen. Hij speelt af en toe nog eens mee met het achtste team maar heeft een heel mooi schot in zijn benen en schoot de vrije trap dan ook schitterend binnen.”

MVC – Keldonk 2-0 (1-0). 12. 1-0, 71. 2-0.

,,We werden, zeker in de eerste helft, afgetroefd door MVC want zij waren veel scherper dan wij”, vatte Keldonk-trainer Ruud Fleskens de wedstrijd samen.

Voor Fleskens was deze nederlaag een verrassing. ,,Vorig seizoen wonnen we nog met 4-1 van MVC en had wederom op een winstpartij gerekend.”