WHV-speler Van de Rakt schiet prachtig raak met kanonskogel in de kruising

Zondag 4C Was­pik-spe­lers vallen bij bosjes neer: keeper en veldspeler wachten samen op ambulance

19:52 Binnen een paar seconden was Waspik zondagmiddag twee spelers kwijt tegen RFC. Doelman Mark van Gorp brak zijn vinger. Enkele tellen later was het Jes Zijlmans die zijn sleutelbeen brak. De twee konden samen wachten op de gealarmeerde ambulance.