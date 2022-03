WHV-trainer wil VAR in de vijfde klasse: ‘Er waren genoeg momentjes vandaag’

Het zal nog wel even duren en waarschijnlijk nooit gaan gebeuren: de VAR in de vijfde klasse. WHV-trainer Bas van Engelen had er vandaag toch liever wel een gehad bij de wedstrijd tegen FC Uden, want er waren genoeg momenten waar naar gekeken moest worden.

FC Uden – WHV 3-1 (1-1). 20. Thijs Lunenburg 0-1, 43. Wesley Vogels 1-1 (pen.), 78. Jordy van der Els 2-1, 89. Mitchel van den Anker 3-1.

,,In de eerste helft hebben we geluk dat WHV ons niet op een 0-2 achterstand zet en dat we zelfs met 1-1 gaan rusten. Na de pauze hebben we gedisciplineerd gespeeld en dat gaf de doorslag. Deze winst is een beloning voor de hele groep die hard voor elkaar werkt’, aldus trainer Roy Vermeij van FC Uden.

,,Het eerste half uur waren we bovenliggend en hadden we verder uit kunnen lopen maar het zat ons niet mee”, vatte trainer Bas van Engelen het duel samen.

FC Uden won voor de vierde keer op rij en is dit kalenderjaar nog ongeslagen. Dit natuurlijk tot tevredenheid van Vermeij. ,,Ik wil voor de volle 100% gaan strijden om de prijzen.”

Trainer Van Engelen (WHV) vindt het jammer dat het veld van FC Uden niet voorzien is van de nieuwste technieken. ,,Er waren heel wat VAR-momentjes in deze wedstrijd maar helaas hebben we dat niet in de vijfde klasse.”

Astrantia – Boerdonk 2-1 (2-1). 17. Jop Vermeulen 0-1, 31. 1-1, 39. 2-1.

,,We krijgen met deze nederlaag te weinig want een gelijkspel was gezien het spelbeeld de uitslag geweest”, beschreef trainer Johan Strouken van Boerdonk het duel.

Boerdonk kwam volgens Strouken door een schitterend doelpunt aan de leiding maar zet daar ook een kanttekening bij. ,,Jop Vermeulen schoot de bal vanaf 25 meter in de kruising maar ook deze treffer telt maar voor één. Als je wil dat schoonheid meetelt, moet je bij kunstschaatsen gaan.”

MVC – Odiliapeel 3-1 (2-0). 8. 1-0, 21. 2-0, 55. Roy van Lankveld 2-1, 72. 3-1.

,,Na een slechte eerste helft, herpakten we ons goed na rust en domineerden we een fase van de wedstrijd maar kwamen we tekort tegen deze goede ploeg”, aldus trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

Keldonk – VCA 1-2 (0-0). 83. 0-1, 90. Leon van den Acker 1-1, 90.+5. 1-2.

,,We hebben anderhalf uur onder ons niveau gespeeld. Je hebt soms van dit soort wedstrijden”, zag trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd kwam Keldonk op gelijke hoogte en zette de thuisploeg nog een keer aan om voor de overwinning te gaan. Deze aanvallende wijze werd afgestraft want uit een counter maakte VCA ver in de extra tijd de winnende treffer.