WHV weet seizoen niet met goed gevoel af te sluiten is slachtoffer HBV in kampioenswedstrijd

Vijfde klasse EDe ploeg van Bas van engelen wist al een tijdje dat ze als laatste zouden eindigen. Voor WHV was het vooral zaak het seizoen af te sluiten met een goed gevoel. Dat lukte niet in de laatste wedstrijd. Er werd kansloos verloren van kampioen HBV die door de voerwinning zeker waren van het kampioenschap.

HBV – WHV 5-0 (3-0). 5. 1-0, 17. 2-0, 43. 3-0, 46. 4-0, 71. 5-0.

Op bezoek bij kampioen HBV kwam WHV volgens trainer Bas van Engelen tekort. ,,HBV was een maatje te groot voor ons. We konden hen een beetje tegenhouden maar meer ook niet.”

WHV kende een moeilijk seizoen en eindigt op de laatste plaats. Toch kijkt Van Engelen graag vooruit. ,,We gaan nu onze rust pakken zodat we komend seizoen met een fitte groep kunnen starten. Ik heb er heel veel zin in.”

FC Uden – Fiducia 1-3 (1-2). 11. 0-1, 13. 0-2, 27. Jorg Tunissen 1-2, 66. 1-3.

Trainer Roy Vermeij kijkt trots terug op het afgelopen seizoen. ,,Na een dramatische start met vier nederlagen op rij, heeft de groep zich goed herpakt. Tussen november en mei bleven we ongeslagen waardoor we tot het laatst hebben meegestreden om een periode. Ik ben trots op de jongens want zij hebben alles gegeven.”

Vermeij was blij dat Jorg Tunissen zich vandaag met een doelpunt kon onderscheiden. ,,Jorg is een harde werker die zich vaak opoffert voor het team en het was mooi dat juist hij met een treffer ons vandaag weer in de wedstrijd bracht.”

Keldonk – MVC 1-4 (0-2). 23. 0-1, 31. 0-2, 48. Roy van der Heijden 1-2, 55. 1-3, 72. 1-4.

,,Het was een wat gezapige pot. Het onderlinge verschil was niet zo groot en de uitslag is dan ook wat geflatteerd in mijn ogen”, aldus voorzitter René van de Akker van Keldonk.

Van de Akker denkt ook te weten wat de reden is dat de spelers van Keldonk niet heel scherp waren. ,,Dit weekend was ook het dance festival in Erp en ik denk dat de ploeg daar de naweeën van ondervond.”

VCO – Odiliapeel 2-0 (1-0). 30. Roel Huvenaars 1-0, 69. Thomas van Lieshout 2-0.

Trainer Mario van Berkom was tevreden met deze winst. ,,We hadden wellicht meer moeten scoren maar in ieder geval hebben we het seizoen waardig afgesloten.”

Volgens trainer Danny Claassen is het seizoen ook voor Odiliapeel ondanks deze nederlaag goed afgesloten. ,,Het was echt een potje ‘pleziervoetbal’ en ik heb vandaag iedereen laten voetballen. Deze wedstrijd is tekenend voor de club want we zijn door de zware omstandigheden door Corona naar elkaar toegegroeid. Zo stopt er niemand van de selectie en we kijken dus uit naar volgend seizoen.”

Mario van Berkom heeft nu al een doel gesteld voor volgend seizoen. ,,We eindigen nu op de tiende plaats en we moeten volgend jaar in de middenmoot eindigen. Dit seizoen scoorden we, gezien de hoeveelheid kansen die we kregen, te weinig. Nu schoten we ongeveer dertig keer raak, als we volgend seizoen vijftig keer scoren, eindigen we zeker in de middenmoot.

Wellicht was de ploeg van Odiliapeel met hun gedachten meer bij de derde helft want alle spelers waren met de fiets naar ’t Oventje gekomen.

VCA – Boerdonk 3-2 (2-0). 11. 1-0, 17. 2-0, 33. Tim van Alphen 2-1, 51. 3-1, 79. Daan Dortmans 3-2.”

Volgens trainer Johan Strouken zat er voor Boerdonk meer in. ,,We waren de betere ploeg maar misten teveel kansen. Het lijkt wel dat mijn spelers niet scherp zijn als ze nergens om spelen. Dat is jammer want er zit meer in de ploeg dan dat er dit jaar uitkwam.”

Toch zag Strouken een lichtpuntje. ,,De vijftienjarige Jorg Bevers stond in de aanval en die jongen deed het erg goed.”