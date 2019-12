Wihelmina-coach heeft het gehad met feestende spelers: ‘Ik ga zeker ingrijpen’

VOW - Wilhelmina 4-2 (2-1). 4. Guus van den Crommert 1-0, 15. Pim van Riel 2-0, 22. Thomas Netten 2-1, 65. Giovanni Librizzi 2-2, 69. Pim van Riel 3-2, 83. Rick van der Linden 4-2.

Coen van Overbeek was na afloop niet te spreken over een paar spelers in zijn team. ,, We hebben deze week bij elkaar gezeten en gepraat over onze doelstellingen en wat ik graag verbeterd zie worden. Één van die dingen was dat ik graag had dat iedereen fit is op zondag. Ik wist al hoe laat het was toen ik een paar spelers zag vanmorgen. Die hebben hun bed niet eens aangeraakt volgens mij en hebben de hele avond feest gevierd. Het is jammer dat ze dat doen want ze verpesten het eigenlijk voor de rest van de selectie die wel fit waren. Ik baal ontzettend en ga volgende week ook zeker ingrijpen.”

Wilhelmina-coach Coen van Overbeek sprak over een deceptie. ,,We hebben de doelpunten zo makkelijk weggeven. Het is ongelofelijk wat sommige spelers lieten zien en met name over mijn achterhoede ben ik zeer slecht te spreken. We hebben drie doelpunten gewoon weggegeven. We knokken ons knap terug nadat we tegen een 2-0 achterstand aankeken. Twee minuten na de gelijkmaker maken we een kapitale fout. Door een misverstand tussen Mike Grieppink en mijn doelman Pepijn van de Griendt, kwam de bal zo in de voeten van een VOW-aanvaller en die wist er wel raad mee. Daarna zijn we niet meer in de wedstrijd geweest.”

,,Rick van der Linden is echt onze man van de wedstrijd”, aldus VOW-coach Jordy van Boxtel. ,,In de 65ste minuut leek de wedstrijd te kantelen maar we wisten het heft in handen te houden.”

SC Elshout – Nulandia 2-4 (0-1) 45. Juul Ruys 0-1, 65. E.D. 0-2, 70. E.D. 0-3, 73. Remco van den Hooven 1-3, 83. Stan Muskens (pen.) 2-3, 90+3. Geert Korsten 2-4. Rood: 83e minuut speler van Nulandia.

Gilbert de Fijter, trainer van SC Elshout, had een aardig strijdplan uitgedokterd. ,,Er stond een harde wind. Tegen, dan tegenhouden, mee, dan zo veel mogelijk op doel schieten.” De koploper van doelpunten afhouden lukte net niet. Maar na rust kwam van het strijdplan van De Fijter, die voor één seizoen heeft bijgetekend, niet veel terecht: 0-3. SC Elshout kreeg nog een oprisping, treffers van Remco van den Hooven en een benutte pingel van Stan Muskens. Het laatste woord was aan Geert Korsten. ,,Die maakte een geweldig mooi doelpunt. Hij dolde op de achterlijn twee van onze verdedigers, schoot de bal onberispelijk binnen. Volgens onze grensrechter zat er wel een buitenspelluchtje aan.”

,, We hadden erg veel moeite met het veld en de wind. Gelukkig kwamen we vlak voor rust op voorsprong door een goed doelpunt van Juul Ruys. Na de thee kwamen we comfortabel op een 0-3 voorsprong door twee eigen doelpunten van Elshout. Uit het niets werd het 1-3 en tot overmaat van ramp sloeg Mark Ruijssenaars de bal uit het doel. Daardoor moesten we met tien man verder en kregen we een penalty tegen die werd benut. Gelukkig kwamen we niet meer in de problemen en schoot Geert Korsten de 2-4 onberispelijk binnen”, aldus Nulandia-speler Rick Korsten.

Korsten zag dat Elshout zijn team een handje hielp door twee eigen doelpunten, vooral over het tweede eigen doelpunt verbaasde de speler zich. ,, de 0-2 viel doordat een speler van Elshout tegen zijn teamgenoot aanschoot vanaf een meter van het doel. Dat kan gebeuren. Bij de tweede eigen treffer moest ik toch even goed kijken. Op 5 meter van zijn eigen doel kopte een Elshout speler de bal zo in zijn eigen doel. Het rare was die er niemand in de buurt stond, maar wij vonden het niet

WEC - HHC’09 0-2 (0-1) 35. Jeffrey Verhoeven 0-1, 60. Met Karakan 0-2.

De eerste tien wedstrijden gingen allemaal verloren voor HHC’09. Dat veranderde dus bij WEC door doelpunten van Jeffrey Verhoeven en de pas zestienjarige Met Karakan. Aardige bijvangst: doelman Hakan Buyuk heeft een clean sheet te pakken. Trainer Ger Henskens is niet helemaal verbaasd. ,,Vorige week hadden we al moeten stunten tegen de koploper, want er komt steeds meer lijn in ons spel. En de jongens hadden een grote conditionele achterstand toen ik hier instapte. Dat is niet meer.”

WEC-coach Stephan Hesemans zag zijn team verliezen tegen de hekkensluiter HHC’09. ,,Een verdiende nederlaag. We waren te slordig in balbezit en dan loop je het op. We hebben de wedstrijd niet naar onze hand kunnen zetten. HHC’09 stond erg compact achterin en door twee counters te benutten hebben ze gewonnen. Wij hadden beter moeten verdedigen bij beide doelpunten. Deze nederlaag is erg zuur, maar we waren te matig en hebben daarom terecht verloren.

HHC’09 wist de competitie nog niet te winnen. Uitgerekend de eerste overwinning werd behaald tegen WEC. Hesemans baalde van nederlaag van zijn team, maar benadrukte dat HHC’09 niet onverdiend won. ,, Ze hebben weinig kansen gehad en spelen erg verdedigend, maar er is geen regel die zegt dat dat niet mogen doen. Als wij beter spelen winnen we alsnog alleen dat lieten we na en dan is het gewoon verdiend dat we verliezen.”

OSC’45 – Essche Boys 1-2 (1-0) 15. Mark van der Hoven 1-0, 66. Luuk Wolfs 1-1, 75. Tim van Velthoven 1-2.

Het achterhoede gevecht werd gewonnen door de bezoekers uit Esch, coach Leon van Wanrooij was ontzettend blij met de drie punten. ,, Dit is een belangrijke overwinning. Het spel van beide kanten was niet briljant, maar als we dan toch de zege pakken is dat wel lekker. In de eerste helft lieten we niet veel goeds zien dus daarom heb ik in de rust gezegd waar het op stond. Dat hielp want in de tweede helft lieten mijn spelers zien dat ze hoe dan ook niet wilde verliezen. We hebben hard gestreden met mijn aanvoerder Tim van Velthoven voorop in de strijd. Het was ook mooi dat hij een kwartier voor tijd de winnende treffer binnenschoot.” OSC’45-coach Jeroen van Beekwilder was iets minder blij. ,,Er was eigenlijk niet veel aan de hand. De wedstrijd was slecht, maar dat was van beide kanten. We kwamen goed op voorsprong en daarna kregen we ook kansen op de 2-0 alleen ontbrak het net aan scherpte in de afronding. We hadden wel de controle in de wedstrijd zonder goed te voetballen. Door een gelukje kwamen ze op 1-1 en bij de laatste treffer gebeurd er iets heel ongelukkigs waardoor Essche Boys een indirecte vrije trap krijgt in het strafschopgebied. Uiteindelijk schoten ze die van vijf meter raak en zo verloren we. Ik denk dat de gelukkigste heeft gewonnen vandaag.”