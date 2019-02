Wijkmans wil scorend afscheid

Wat als? Die vraag heeft Tom Wijkmans (23) zichzelf de afgelopen jaren meerdere malen gesteld. Vanwege groeipijn moest hij in 2011 noodgedwongen stoppen bij FC Den Bosch. Met name zijn knieën kregen het steeds zwaarder te verduren. Hoewel de geboren en getogen Bosschenaar van nature optimistisch is ingesteld, baalt hij nog steeds van de manier waarop zijn periode bij FC Den Bosch tot een einde kwam. ,,Wat als ik toen zonder pijn gewoon door was gegroeid? Ik durf best te zeggen dat ik dan het betaald voetbal had gehaald”, blikt Wijkmans terug.