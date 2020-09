Wilhelmina’26 krijgt levensgrote kansen maar doet er niks mee

SVW - Wilhelmina’26 3-0 (0-0) 52. Naser el Mousati 1-0, 79. Ahmed Kelifa 2-0, 88. 3-0.

3-0, een kansloos verhaal. Maar dat was niet het hele verhaal. “Voor rust kregen we vijf levensgrote kansen, we doen er niks mee”, zegt trainer Hans de Jong, de opvolger van Marcel van Helmond. Een ongeschreven wet zegt dat je daarvoor wordt gestraft, en dat gebeurde na de hervatting. Al had Anthony van Wijk de wedstrijd nog kunnen laten kantelen, maar hij miste na de openingstreffer een strafschop. “Dat overkomt hem maar zelden. In de hoek geschoten, maar te zacht.”

Voor Hans de Jong was het zijn debuut als trainer in een tweede klasse. De Werkendammer heeft er alle vertrouwen in. “We hebben een goede groep, het is hier lekker werken.”

Drechtstreek – Roda Boys/Bommelerwaard 1-4 (1-0) 20. (pen.) 1-0, 53. Nils Loef 1-1, 73. Kaj Huijgens 1-2, 74. Armand Selmani 1-3, 90+3. Mo Nikbakht 1-4.

Voor de rust speelde Roda Boys nog wat wankel. Dat veranderde toen trainer Jan van Grinsven in de tweede helft Armand Selmani op liet draven. “Armand gaf een signaal af dat ik het helemaal verkeerd had gezien door hem op de bank te zetten. Hij gaf drie assists, scoorde zelf ook nog.” Dus Selmani in de volgende wedstrijd vanaf acquit? “Als ik dat niet zou doen zou ik niet geloofwaardig meer zijn.”

Bij de stand 3-1 miste Armand Selmani een strafschop voor Roda Boys.

Sleeuwijk – Altena 0-2 (0-1) 31. Patrick Zwart 0-1, 79. Patrick Zwart 0-2.

Beide ploegen legden een hoog tempo op de mat, waarbij kansen in de eerste helft er maar amper voordeden. Lars Branderhorst, overgekomen van Dussense Boys, kreeg een fraaie, maar treuzelde te lang om Altena-doelman Rob de Groot te verschalken. Na een fraaie aanval scoorde Patrick Zwart de openingstreffer, een assist van Julian Geelhoedt. In het laatste kwartier domineerden de gasten, schoot Zwart nog een keer raak. Daarna raakte hij nog een keer de paal.

Het was de 34e keer dat beide ploegen elkaar in een officiële wedstrijd ontmoetten. Voor Sleeuwijk liepen de duels in de meeste gevallen slecht af. In de laatste acht competitiewedstrijden pakten wit en zwart slechts één punt. Deze zaterdag dus alweer een nederlaag.

Wieldrecht – Woudrichem 3-1 (3-1) 3. Ruben Post 1-0, 21. Corné Nijhof 1-1, 29. Ruben Post 2-1. 39. Nick van de Giessen (e.d.) 3-1.

“We hadden nergens recht op”, vond trainer Piet Saaman, “Wieldrecht was een stuk sterker. Komt nog bij dat we de doelpunten op een wel heel simpele manier weggeven.” Het eigen doelpunt van Nick van de Giessen was de kers op een niet te verteren taart. Het duel paste wel in de voorbereiding. “Die was erg rommelig. Jongens die op vakantie gaan, ik heb niet een keer met mijn sterkste opstelling kunnen spelen.”

Woudrichem zal de komende maanden Jamy Goemaat moeten missen. Saaman: “Jamy moet onder het mes. Ook dat is voor ons knap vervelend.”