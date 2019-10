Wilhelmina'26 speelt voor sinterklaas in Wieldrecht, Woudrichem met moeite langs hekkensluiter GJS

Woudrichem - GJS 3-2 (0-1) 22. Ruud Bos 0-1, 48. Bos 0-2, 73. Jamy Goemaat 1-2, 80. Danny Schaap (pen,) 2-2, 90. Tim Saaman 3-2.

“De 0-2-achterstand had niks met onderschatting te maken”, vond middenvelder Tim Saaman. “GJS had alleen maar tegen ploegen uit het linkerrijtje gespeeld. En we kwamen er in de eerste al achter dat ze wel degelijk iets in hun mars hadden.” Tim Saaman bezorgde met een vrije trap de koploper in 2F alsnog de zege. “Vanaf dertig meter, boven in de hoek. Naderhand wel vijf filmpjes op mijn telefoon gekregen van dat doelpunt. Prachtig toch?”