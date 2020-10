Wilhelmina'26-trainer beleeft déja vu

Wilhelmina’26 – EBOH 4-2 (2-0) 1. Samuel Hartgers 1-0, 24. Bart Jongejan 2-0, 55. 2-1, 60. 2-2, 65. Jessey de Jong 3-2, 80. Bart Jongejan 4-2.

Trainer Hans de Jong beleefde zaterdagmiddag een déja vu. Bij zijn vorige voetbalwerkgever, BZC’14, werden vorig seizoen dik een handvol strafschoppen gemist. Ook de Kanaries weten wat is het is om buitenkansjes te grabbel te gooien. Zo miste Tim de Laat bij de stand 2-1 een pingel, Bart Jongejan herhaalde dat nog maar eens toen EBOH een 0-2 achterstand volledig had weggepoetst. Uiteindelijk leverde dat geknoei Wilhelmina’26 geen ellende op. Jessey de Jong en Bart Jongejan bezorgden de thuisclub zijn eerste competitie. “We hebben dus karakter getoond tegen een ploeg die ik als een kampioenskandidaat bestempel”, zegt trainer Hans de Jong.

Het was pas de tweede competitiewedstrijd voor de Kanaries. De afgelopen twee weken werden de duels Arkel en De Zwerver vanwege corona afgelast.

Altena – De Zwerver 1-2 (1-1) 32. Erwin Timmermans 1-0, 37. 1-1, 79. 1-2.

Voetballen zonder publiek, dat deed zich gevoelen bij Altena. “We hebben fanatieke supporters, dan kun je net wat meer”, vindt aanvoerder Julian Geelhoedt. “Nu moet je het hebben van je intrinsieke motivatie. Dat is toch een stuk lastiger.” Ook opvallend: de altijd zo sterke defensie liet twee steken vallen, waardoor de openingstreffer van Erwin Timmermans achteraf van nul en generlei waarde was.

Het was pas de tweede competitienederlaag van Altena in dit kalenderjaar. “Volgens mij is het wel twee jaar geleden dat we thuis onderuit zijn gegaan”, zegt Geelhoedt.

Heukelum – Sleeuwijk 0-0.

Bijna had Sleeuwijk met drie punten aan de haal gegaan, maar de paal verhoedde dat. Het zou de wereld op zijn kop hebben gezet, weet trainer Antoin van Pelt. “Dat het na de eerste helft nog 0-0 stond, was al een wonder. Was het 3-0 geweest, dan was dat normaal geweest. We stonden niet goed. Wat veranderd, in de tweede helft kwam er geen muis meer doorheen.”

Het is in deze competitie de eerste keer dat Sleeuwijk gelijkspeelt en de nul houdt.

Woudrichem – Arkel afgelast.

Roda Boys/Bommelerwaard – Tricht afgelast.