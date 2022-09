Wilhelmina'26-trainer kan opstelling nog voor de aftrap in de prullenbak gooien

2HMet veel wikken en wegen zal Ömer Kaya zijn opstelling in de afgelopen periode bedacht hebben. Waar de trainer zich waarschijnlijk niet op bedacht had, was dat twee basisspelers te laat zouden komen voor de wedstrijdbespreking.

Streefkerk - Wilhelmina’26 3-2 (2-1). 24. 1-0, 32. Robert Bouman 1-1, 45. 2-1, 90+3. 3-1, 90+5. Willian Colijn 3-2.

Ömer Kaya, trainer van Wilhelmina’26, had vooraf uiteraard al een opstelling uitgestippeld. Maar die kon voordat de bal nog maar één omwenteling had gemaakt de prullenbak in. ,,Twee jongens waren te laat voor de wedstrijdbespreking. Dat kan niet, dus heb ik ze ernaast gezet. Moet je wat aan gaan passen, maar daardoor hebben we deze wedstrijd niet verloren. Op cruciale momenten maakten we fouten, die werden afgestraft.”

Jammer van die valse start, vindt Kaya, die als trainer zijn debuut maakte in het zaterdagvoetbal. ,,We hebben een prima voorbereiding gekend. De jongens willen ook heel graag, een fijne groep om mee te werken. Dan hoop je dat het iets oplevert als het er echt om gaat.”

Altena – GRC’14 2-2 (0-2) 11. Wesley van den Oever 0-1, 12. Stan van Tilborg 0-2, 58. Melis Kocan 1-2, 88. Brian de Graaf 2-2. Rood: 74. Tresor Ngonefi van Altena (twee keer geel). Bijzonderheid: Kai Hazenberg, doelman van Altena, stopte pal voor rust een wat makkelijke toegekende strafschop, genomen voor Johnny Schouten. Saillant detail: Schouten voetbalde vorig seizoen nog voor Altena.

Binnen twaalf minuten leek de wedstrijd beslist door een kopbal en een boogbal. Altena, dat in de zomer aan leegloop kende aan routine, kon in de eerste helft geen enkele vuist maken. Doordat Schouten de stekker er niet uittrok, mocht de thuisclub nog hopen op een resultaat. Bij de eerste de beste doelpoging tussen de palen was het in tweede helft raak, een fantastische vrije trap. Altena gooide de schroom van zicht af. Ook met tien man bleven de oranjehemden erin geloven. En uiteindelijk leverde dat na een hoekschop de gelijkmaker op.

Bij GRC 14, dat vorig seizoen uit de eerste klasse kukelde, heerste een grafstemming in de kleedkamer. Bij Altena werd het punt gevierd alsof er een overwinning was geboekt. ,,Met 0-2 achter, tien man geëindigd en toch nog een punt pakken met een hele jonge groep die nog volop in ontwikkeling is, kun je met dit resultaat alleen maar heel blij zijn”, aldus trainer Richard den Ouden.

Woudrichem - Tricht 2-4 (1-2). 1. Tim van Dijken 0-1, 4. Rick de Jongh 0-2, 35. Nick van Giessen 1-2, 65. Tim van Dijken 1-3, 75. Tim van Dijken 1-4, 85. Rick Naaijen 2-4.

Binnen vier minuten tekende het onheil zich al af voor de groen-witten. ,,Niet scherp zijn, niet met je man meelopen”, constateerde trainer Gerrie Schaap bij de twee dompers in de beginfase. Het wordt sowieso een heel lastig seizoen, aldus de oefenmeester. ,,We hebben een jasje uitgedaan. Onze organisator Jamy Goemaat is gestopt, net als Bart van Andel. Die manifesteerde zich steeds beter op het middenveld. En Wilty Schaap, onze aanvoerder, zijn we het hele seizoen kwijt vanwege een kruisbandblessure.” Komt nog bij: de versterkte degradatieregeling. ,,Er vliegen er drie rechtstreeks uit, drie gaan de nacompetitie in. We kunnen onze borst natmaken.”

GJS - Roda Boys/Bommelerwaard 1-3 (0-1). 20. Servanio Martina 0-1, 55. Tom Diender 0-2, 70. Quincy Bartens 1-2, 90. Yassine Bousdadi 1-3

Bij Roda Boys waren ze enorm gemotiveerd. Vorig seizoen gingen de Aalstenaren twee keer enorm onderuit tegen de ploeg uit Dalem. Het werden zelfs tien tegengoals. ,,We hadden iets goed te maken”, legde aanvoerder Toby Tan dan ook na afloop uit.

Met Piet de Kruif als nieuwe trainer, die in zijn Opheusdense buurman Hans Kraaij een aandachtig toeschouwer had, liet Roda Boys zich deze keer nu eens niet inpakken. De bezoekers trokken direct van leer en drukten de thuisclub ver terug op eigen helft. Servanio Martina zorgde er voor dat de ploeg van De Kruif op voorsprong: 0-1. In de tweede helft kreeg het vervolgens veel kansen waarvan Tom Diender er slechts eentje wist te benutten: 0-2. De thuisclub knokte zich vervolgens nog wel terug in de wedstrijd. Via Quincy Bartens werd de wedstrijd weer spannend. ,,Dat leverde natuurlijk wat druk op maar we hielden op zich goed stand”, sprak Tan die vervolgens Yassine Bousdadi in de laatste minuut de definitieve winst over de streep zag trekken.