Wilhelmina'26 wint voor de derde keer op rij

2FDe bezoekers uit Wijk en Aalberg had het tijdens de opening van het seizoen moeilijk maar de ploeg van Hans de Jong lijkt er nu beter voor te staan. Ondanks een derde plek in de competitie ziet de oefenmeester nog ruimte voor verbetering.

Drechtstreek-Wilhelmina’26 0-1 (0-1). 4. Dilan van Son 0-1.

Bijzonderheid: Wilhelmina’26 was de competitie povertjes begonnen. Maar dat is verleden tijd: bij de rode lantaarndrager boekten de Kanaries hun derde zege op rij, te danken aan Duilan van Son. ,,De wereld ziet er nu inderdaad heel anders uit”, weet trainer Hans de Jong, ,,want we staan op een derde plaats. Voetballend valt er nog wel wat te verbeteren.”

SVW - Sleeuwijk 3-3 (1-2). 3. Jeffrey Molhoek 0-1, 8. 1-1 18. Jeffrey Molhoek 1-2, 56. Jeffrey Molhoek 1-3, 84. 2-3, 90. 3-3.



Bijzonderheid: Afgelopen dinsdag was Ruben Siland het mannetje bij Sleeuwijk, want hij scoorde drie keer bij Drechtstreek – goed voor drie punten. Zaterdagmiddag herhaalde Jeffrey Molhoek dat kunstje bij SVW en leek daarmee zijn ploeg aan een tweede zege op rij te helpen. Maar in de slotfase kwam de thuisclub toch nog langszij. ,,Het is de tweede keer in een week tijd dat we punten weggeven”, treurde trainer Antoin van Pelt. ,,Vorige week zaterdag ging het tegen EBOH helemaal mis. We laten dus vijf punten liggen. En dat in de wetenschap dat we moeten strijden om lijfsbehoud.”

Wieldrecht - Woudrichem 3-0 (0-0). 1-0, 2-0, 3-0.

Bijzonderheid: Voor de rust kropen de groen-witten al een paar keer door het oog van de naald. Zo stopte doelman Ajan Dekker een strafschop. Erna, met een andere speelwijze, dachten de gasten zijn zaakjes beter voor elkaar te hebben. Kreeg Dillis de Vries nog een enorme kans om Woudrichem op een voorsprong te schieten. En toch ging het helemaal mis tegen de koploper. ,,Drie vrije trappen, drie doelpunten. Die dode spelmomenten maakten het verschil”, vond trainer Gerrie Schaap.

Altena-Tricht 1-1 (0-0). 65. Ali Mohammed 1-0, 86. 1-1, Rood: 77. Eddy Wijtvliet van Altena.

Bijzonderheid: Altena speelde voor de vijfde keer op rij gelijk, vier keer werd het 1-1. ,,Een vervelende wedstrijd”, vond aanvoerder Julian Geelhoedt, ,,waarbij Tricht alles uit de kast haalde om het tempo eruit te halen.” Toch wist de thuisclub een gaatje te vinden in de defensie. Niks leek een zege in de weg te staan, totdat Eddy Wijtvliet een rode kaart kreeg. Tricht ging erin geloven, pakte in de slotfase alsnog een punt. ,,Die kaart heeft ons de kop gekost.”

Roda Boys/Bommelerwaard - GJS 1-5 (0-1). 18. 0-1, 49. 0-2, 52. Nils Loef 1-2, 69. 1-3, 79. (pen.) 1-4, 90+1. 1-5, Rood: 19. Toby Tan van Roda Boys.

Bijzonderheid: In een tijdsbestek van twee minuten moest de thuisclub twee tikken verwerken. GJS was in de achttiende minuut op een voorsprong gekomen, zestig later kreeg Toby Tan een rode kaart. ,,De scheidsrechter had een slaande beweging gezien”, zegt trainer Jan van Grinsven. ,,Ik kan het me van Toby maar amper voorstellen.” Na de hervatting werd het al snel 0-2. Nils Loef deed wat terug, gaf de supporters nog wat hoop. Maar een discutabele strafschop knakte het moreel van de rood-witten.